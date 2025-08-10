Cálido domingo en Córdoba, con viento del norte y una máxima que llegaría a los 25 °C

Córdoba tendrá este domingo un día por demás cálido, con una temperatura máxima que podría llegar a los 24 ºC, muy por encima de la mínima que fue de 4 ºC.

Para el resto de la jornada se espera cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde, con viento predominantemente del sector noroeste con velocidades de entre 5 y 20 km/h, aunque las ráfagas en algunos casos podrían superar los 30 kilómetros por hora.

El comienzo de semana prevé para lunes y martes un clima similar, con mínimas de entre 7 ºC y 8 ºC y máximas que podrían hasta superar los 25 ºC, siempre con presencia de nubes y viento norte, lo que representa un panorama típico para el mes de agosto, en el que las alertas en la provincia están al máximo por el riesgo de incendios en zonas serranas.

Las condiciones a partir del miércoles irán cambiando, ya que comenzará a producirse una baja en la columna mercurial y se prevé que para jueves y viernes las mínimas vuelvan a estar por debajo de los 5 ºC y las máximas apenas alcancen los 15 ºC.

Riesgo de incendios

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil de la Provincia volvió a emitir un parte en el que informa que “debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas, la probabilidad de incendios forestales en todo el territorio provincial será muy alta”.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, indicó también que “está prohibido hacer fuego en todo el territorio provincial, excepto en lugares permitidos, ya que cualquier actividad podría llegar a generar un incendio forestal”.

Los bajos valores de humedad relativa en el ambiente exponen al máximo lo que se conoce como combustibles finos, o sea materiales vegetales de rápido secado, como hojas secas, ramas pequeñas y hierba, que se encienden fácilmente y se consumen rápidamente.