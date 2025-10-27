El frío repentino en Córdoba podría traer postales de nevadas para este martes en algunas zonas de la provincia.

Desde la noche de este lunes se espera que los copos blancos se vean caer en localidades como La Cumbrecita, Villa Berna y Alpa Corral.

Con mínimas estimadas en un grado bajo cero, las nevadas en primavera se combinarán con lluvias aisladas, según estimó el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto que las máximas apenas superarán los diez grados centígrados.

Las temperaturas comenzarían a ascender desde el viernes en la provincia de Córdoba para dejar atrás el atípico fenómeno.