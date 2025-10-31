El pronóstico de tormentas rige para la provincia de Córdoba para el comienzo de este fin de semana. 

La Policía indicó que el cambio de tiempo llegará durante la mañana del sábado con la rotación del viento hacia el sur.

Alerta amarillo para una parte de la provincia de Córdoba.
Imagen: SMN.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la intensidad de las tormentas ganará fuerza con el correr de las horas.

Las advertencias de la Provincia incluyen abundante caída de agua, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo.