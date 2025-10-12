Cambio de tiempo en Córdoba: alerta por vientos y el pronóstico para el domingo

Tras una jornada casi de verano en Córdoba, la temperatura descenderá tras el avance de un frente de viento sur.

Así lo alertó el Servicio Meteorológico Nacional, con vientos previstos para la tarde/noche del sábado entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de entre 60 y 69 kilómetros por hora.

La máxima estimada será de 27º y la mínima de 14º. El cielo estará algo nublado. El viento tendrá ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora.

En tanto el domingo el registro máximo será de 29º y el mínimo, de 11º, con cielo ligeramente nublado.