Los días de calor fuera de temporada se extenderán hasta el viernes en Córdoba, ya que se esperan cerca de treinta grados en la recta final del invierno.

Pero antes de llegar al pico, el Servicio Meteorológico Nacional prevé ráfagas de viento norte de cincuenta kilómetros por hora para este jueves.

Además, el pronóstico marca una temperatura máxima de veinticuatro grados centígrados y cielo despejado.

Para el viernes se espera que las ráfagas de viento roten al este y que el horizonte muestre más nubes sobre Córdoba.

La tormenta de Santa Rosa

El cambio de tiempo en la provincia llegaría este fin de semana, con una probabilidad de entre el cuarenta y el setenta por ciento de tormentas aisladas.

Para el domingo se esperan lluvias y ráfagas de viento sur que soplarían a cincuenta kilómetros por hora.