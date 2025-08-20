Con un alerta por ráfagas de viento, la provincia de Córdoba se encuentra bajo riesgo extremo de incendios.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil informó que hasta el próximo domingo la probabilidad de incendios forestales en todo el territorio provincial será extrema.

El informe marca que se debe a condiciones climáticas favorables para el desarrollo de focos de incendio, como el aumento de la temperatura, la reducción de niveles de humedad relativos, y fundamentalmente por el incremento de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 60 km/h.

Desde el Gobierno provincial remendaron que, bajo esta condición, se refuercen las medidas preventivas de control.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, recordó además que "está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, excepto en lugares permitidos, y cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio forestal".