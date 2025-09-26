El viento sur que comenzó a soplar desde la noche del viernes, trae a Córdoba un cambio de tiempo con tormentas fuertes en algunas zonas.

El frente frio que avanza desde el sudoeste provincial causará una baja de temperaturas durante la madrugada del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional pinto el territorio cordobés de amarillo y naranja para marcar los niveles de alerta que rigen para el sábado.

La meteoróloga Silvina Diomeni indicó que "hay un sistema de baja presión" que afectará a la provincia con una "masa de aire frío".

"En el sector sur de la provincia las tormentas van a ser un poco más fuertes, mientras que en la zona central van a ser más tenues", dijo Diomeni frente al micrófono de Canal 10.

Desde las tres de la tarde del sábado se espera un cielo despejado, aunque con viento sur y una temperatura en torno a los veinte grados.

El domingo el sol ganaría terreno para tener tener una jornada cálida en la provincia y dejar atrás el mal tiempo.