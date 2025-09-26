El viento sur que comenzó a soplar desde la noche del viernes, trae a Córdoba un cambio de tiempo con tormentas fuertes en algunas zonas.

Cambio de tiempo en Córdoba: avanzan las tormentas y el frío

El frente frio que avanza desde el sudoeste provincial causará una baja de temperaturas durante la madrugada del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional pinto el territorio cordobés de amarillo y naranja para marcar los niveles de alerta que rigen para el sábado.

La provincia de Córdoba está alcanzada por alerta amarilla y naranja.
Imagen: SMN.

La meteoróloga Silvina Diomeni indicó que "hay un sistema de baja presión" que afectará a la provincia con una "masa de aire frío".

"En el sector sur de la provincia las tormentas van a ser un poco más fuertes, mientras que en la zona central van a ser más tenues", dijo Diomeni frente al micrófono de Canal 10.

Desde las tres de la tarde del sábado se espera un cielo despejado, aunque con viento sur y una temperatura en torno a los veinte grados.

El domingo el sol ganaría terreno para tener tener una jornada cálida en la provincia y dejar atrás el mal tiempo.