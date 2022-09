Tras la renuncia del cuestionado ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y los enroques en el gabinete provincial de Juan Schiaretti, la oposición convocó a una conferencia de prensa en horario a definir, ya que en un principio había sido organizada para las 17.30 pero a esa hora asumen los nuevos funcionarios.

Con el nombre “La verdadera inseguridad en Córdoba”, la convocatoria había sido hecha ayer, antes de conocerse la salida de Mosquera del gabinete provincial, quien no se presentaba en la Unicameral hace tiempo para dar explicaciones sobre la escalada de inseguridad por pedido de la oposición.

Ver: El Gobierno de Córdoba reestructura su gabinete: Mosquera dejó el Ministerio de Seguridad

En la conferencia se esperaba que los legisladores radicales anunciaran la presentación de un proyecto de “emergencia en seguridad”, pero por el momento no está confirmado que eso suceda, luego del recambio del gabinete de Schiaretti.

"La destitución del Ministro de Seguridad de la provincia no hace más que ratificar lo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, de que estamos frente a un gobierno donde la seguridad no es prioridad, pero más allá de quien ocupe la cartera, el principal responsable de la inseguridad es el gobernador", expresó Juan Jure, presidente del bloque Juntos UCR en un comunicado.

Ver: Quién es Julián López, el nuevo ministro de Gobierno y Seguridad de Córdoba

En ese marco, el legislador provincial aseguró que "Mosquera fue un leal representante de un gobierno que no habla, nunca contestó los numerosos pedidos de informes que presentamos en la legislatura y por supuesto nunca asistió al recinto para explicar porque Córdoba está tan insegura", remarcó Jure.

Por su parte, otro de los referentes opositores, Marcelo Cossar, indicó que Mosquera es “Uno más que se va sin rendir cuentas. Dudo que su conciencia lo deje seguir como si nada”.

Luis Juez, en tanto, señaló que la renuncia de Mosquera no lo sorprendía. En declaraciones a Mitre Córdoba, el Senador Nacional indicó "Lo que me sorprende es lo tarde que tomó la decisión el gobernador. Pocas veces en mi vida he visto un ministro tan poco formado, instruido, capaz, tan poco dirigente, tan poco valiente, tan poco valiente de afrontar con la cara y con su responsabilidad las consecuencias de la pésima seguridad que tiene Córdoba”, sostuvo el opositor.

Además, Juez señaló que el ahora ex ministro “Fue un hábil constructor de encontrar la cadena de responsabilidad. Siempre con Mosquera la responsabilidad se cortaba en algún policía”, agregó, y remarcó que es “un inútil”.

“Lo sostuvimos, le bancamos un salario durante muchísimo tiempo. No es motivo de alegría que se vaya, es una decisión que toma el gobernador muy tarde. Mosquera se debería haber ido hace mucho tiempo, destruyó la seguridad, la cadena de mando”, sostuvo efusivamente el senador de Juntos por el Cambio.