Cambios en las condiciones del tiempo en Córdoba: cómo sigue la semana

Luego de un fin de semana primaveral en Córdoba, con máximas que rozaron los 30 grados, esta semana inicia con algunos cambios en las condiciones del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que con cielo nublado a parcialmente nublado, se presenta un leve descenso de temperatura. El viento soplará del sudoeste llevando las mínimas en los 17 grados, mientras que las máximas alcanzarían los 23 grados.

Hacia el martes comenzaría a registrarse un ascenso de temperatura, trepando a los 27 grados. El resto de la semana, con poco sol, las máximas se ubicarán entre los 26 y los 28 grados.