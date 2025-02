El año va camino a transitar sus dos primeros meses y, más allá del 1 de enero, aún no hubo feriados. Claro está, la cuestión se presenta en cada temporada estival.

El 2025 tendrá, como particularidad, la presencia de jornadas “no laborables”, bien distintas a los “puentes”, de mucha mayor relevancia en lo turístico.

El camino de las fechas marcadas en rojo tiene, como habitualmente, al Carnaval como primera parada.

En total, son 18 las jornadas previstas para este almanaque.

Todos los feriados

Lunes 3 de marzo: Carnaval.

Martes 4 de marzo: Carnaval.

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 18 de abril: Viernes Santo.

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: DÍA NO LABORABLE.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 16 de junio (se traslada del 17): Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 15 de agosto: DÍA NO LABORABLE.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: DÍA NO LABORABLE.

Lunes 24 de noviembre (se traslada del 20): Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.