Desde el 25 de Noviembre y por 16 días, el mundo recuerda el asesinato de las Hermanas dominicanas Mirabal quienes se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 y Naciones Unidas decidió que los 25 de noviembre sea un día de reflexión global sobre la violencia hacia la mujeres.

La universidad nacional de Córdoba junto a su Multimedio SRT realizan una serie de acciones, con transmisiones radiales, programas especiales y distintas coberturas como la de la marcha del 25N.

El asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana en el año 1960 sucedió porque se oponían a la dictadura de Trujillo junto a sus maridos, sólo porque eran opositores al régimen dictatorial las mataron a ellas únicamente, a las mujeres, a los varones, sus maridos, no.

Naciones Unidas decretó así el 25N como un día para que reflexionemos sobre el por qué de la violencia hacia las mujeres...? Por qué nos matan a las mujeres...? Todas preguntas que le transmitimos a la Editora de Género del Multimedio SRT, Fernanda González, quien en declaraciones al programa DATA UNIVERSITARIA de Canal 10, nos destacó “la importancia de los medios públicos, creo que esta es la oportunidad de demostrarle a la sociedad, de volver también con estas temáticas que son tan importantes, que es el cuidado de las mujeres, que es concientizar a la sociedad, que es traer de vuelta esta importancia de por qué tenemos que hablar de las políticas de género.

También Fernanda González se preguntó “Por qué hay que capacitar en la Micaela...?” y anticipó respecto de la convocatoria y la transmisiones del Multimedio: “vamos a tratar de llevar allí a diferentes invitados e invitadas, en este caso donde no son los invitados que vienen a esta casa sino que nosotros salimos a la sociedad y agradecerle a Fabiola Heredia que nos abre las puertas del Museo de Antropología de la UNC, para que podamos estar más cerca de la gente.”

En este momento, donde se se están negando todos los derechos conquistados de las mujeres, niñas y disidencias, es el tiempo en el que los medios de comunicación deben hacer más hincapié, más fortaleza, para educar e informar a la sociedad, llevar conciencia y educar desde el medio de la Universidad Nacional de Córdoba que tiene que estar a la altura y ser un ejemplo, lo que fue reafirmado por la Editora de Género que señaló que “dentro de estos 16 días de activismo, el próximo 6 de diciembre a las 14 horas, en el estudio 1 de nuestro multimedio, junto al equipo de la Unidad Central de Política de Género de la Universidad Nacional de Córdoba, se va a dictar la capacitación sobre la ley Micaela para todo el personal de los SRT, porque tenemos que estar capacitados para generar contenidos que sean inclusivos y respetuosos.”

Asimismo González remarcó que “cuando los medios de comunicación terminan siendo violentos con un discurso que genera e incita a la violencia, como son los discursos de odio, un tema que tenemos que hacerle conocer a la sociedad para que tenga el criterio de poder entender lo que le están diciendo, porque muchas veces ese discurso de odio entra silenciosamente, se va arraigando y se genera en estos tipos de violencia, donde el más extremo es el femicidio”.

En estos tiempos, cuando preguntamos a otros colegas de otros medios, por algún que otro determinado tratamiento de un tema, te dicen que es por el rating, es la noticia y yo creo que no pasa por ahí, lo importante es que garanticemos nosotros los derechos, porque no se puede revictimizar a las víctimas, como se hace con los discursos a través de los medios, respecto de lo que González puntualizó “dándole la voz a un asesino, a un femicida, condenado, considero que es volver muchísimo hacia atrás, es naturalizar la violencia. Esto de decir le podría haber pasado a cualquiera, podría haber sido el violento un hombre o una mujer, no”, remarcó González “cuando hablamos de violencia de género, es la violencia de un hombre hacia una mujer, esto también hay que remarcarlo porque es como que en estos tiempos vuelve a ser todo la duda, y los medios tienen múcho que ver con eso.”

Lo preocupante es que hay voces que de repente, se han levantado de nuevo y están poniendo sobre el tapete cosas que ya las habíamos discutido, que ya habían quedado en el pasado y que lamentablemente están volviendo a ponerse en duda, a lo que la Editora de Género de los SRT agregó que “los números también empiezan a hablar, los números del Observatorio de Mumalá "Mujeres, Disidencias, Derechos" que realizó un informe que revela un dato preocupante: disminuyeron las denuncias previas que las víctimas de femicidios realizaron contra sus agresores y que son 212 Femicidios, 1 cada 37 horas y 526 Intentos de femicidios.”

González también habló de “otro contrasta, cuando las instituciones que tienen que abordar este tipo de violencias para prevenir, son desfinanciadas, son achicadas, todo esto apunta que que quienes son víctimas de violencia de género, no se animen a denunciar, porque ven que toda esta estructura va perdiendo peso.”

Es importante destacar en este punto, respecto de las acciones del Gobierno Nacional en desmedro de esta lucha contra la violencia de género que cuando comenzó este mandato el tema era la caja, sacar gastos inútiles del Estado, pero sacar un 144, hacer desaparecer el Ministerio de al Mujer, va mucho más allá de un mero gasto, estamos hablando de una política, una forma de pensamiento, sobre lo que González agregó que “además en todas las fechas claves, hacer lo contrario, también es una incitación, una provocación, yo creo que en estas fechas, y por eso vuelvo a la función de los medios públicos, es seguir llevando la palabra de personas autorizadas, que puedan enseñar y educar a la sociedad, sin generar violencia, nosotros no nos sumamos a esa intención, no ser violentos y defender con fuerza los derechos.”

Por eso el Multimedio SRT preparó para estos días, una serie de entrevistas con referentes de lujo, desde diferentes ámbitos y miradas para poder debatir y responderse a preguntas como por ejemplo: “Por qué las mujeres denuncian menos...?”

Fernanda González invitó a compartir también en el IG del Museo de Antropología de la FCEFyN de la UNC y agradeció “la voluntad y compromiso del personal del Multimedio SRT para poder hacer este gran operativo donde todos y cada uno, desde su lugar, trabajando juntos hombres y mujeres.”

“El 28 de Noviembre, también habrá una transmisión especial en los mismos programas de Radio Universidad, también nos trasladaremos al Consejo Deliberante a buscar otra beta que también es interesante, porque justamente son las personas que tienen a cargo la reglamentación de las ordenanzas de la ciudad de Córdoba, desde las diferentes instancias y sectores del Estado, que tienen que hacer políticas para prevenir y eliminar las violencias de género”, señaló González y agregó que “ahí se va a dar una charla emotiva, porque recordemos que Marcelo Gutiérrez, el papá Catalina Gutiérrez, víctima de femicidio, trabaja en el Consejo Deliberante y en conmemoración de esta trágica muerte, este asesinato, este femicidio de Catalina Gutiérrez, van a instalar allí el banco rojo que va a llevar su nombre. Van a pintar mariposas y va a haber una serie de actividades y nosotros con Radio Universidad también vamos a estar presentes allí, para charlar con los concejales y las concejalas.”

Hoy, la lucha contra la violencia de género está en un momento bisagra, mientras de repente la Ley Micaela se deja de dar en muchísimos lugares, hay otros también donde va surgiendo, cuando se dejan las políticas o se desfinancian las políticas hacia un sector, hay un feminismo que surge desde las bases para garantizar esto, los SRT lo están haciendo.

Por su parte, la Editora de Género destacó “la importancia de que los más jóvenes también sepan todas estas cuestiones y que las defiendan también” y agregó que “hay también una actividad en el Museo de las Mujeres en el que va a ser reconocida su colega Mónica Reviglio (Reconocimiento de “Mujeres que ayudan a otras” que entrega Marea Naranja y el Nodo Mujeres) y destacar el color naranja que es el que identifica a las personas que luchan contra la violencia de género, la mariposa de Mirabal y todas estas cuestiones que suman desde lo simbólico, de lo discursivo, desde las acciones.”

“Hay que estar atentos a estos primeros indicios de violencia, cuando en las generaciones de las más jóvenes y también las personas grandes quedan encerradas y no pueden salir, ante esto de los celos excesivos, de controlar a qué hora una sale, qué se pone, la ropa, el amor no ese, eso no es amor, nada que ver con el amor, a veces se confunde, -me controla porque me quiere- esas cosas también hay que detectarlas” dijo González.

Los chicos y las chicas en la adolescencia tienen que saber ver cuáles son esos indicios, para salirse a tiempo, a lo que nuestra entrevistada agregó “otro consejo importante también, siempre tener a alguien de confianza a quien uno pueda contarle, una vecina, una amiga, puede ser un hombre también, por supuesto.”

También se puede recurrir a las redes de mujeres, por más que se desfinancie el Estado, para cuando una pide una mano, ahí están para ayudar.

Finalmente le consultamos a González y le pedimos una reflexión de por qué un hombre tiene derecho a maltratar a una mujer...?, a lo que nos respondió que “esto es cultural, está como instalado, es una cuestión de que el hombre tiene que demostrar esta fortaleza, esto de ser macho, esta autolegitimación y legitimación con los otros pares, y aquí nos metemos en el tema del machismo y del micromachismo, que había otra perspectiva, sin embargo hoy me parece que lamentablemente hemos vuelto para atrás y que ya estamos hablando de macro machismos que avanzan fuertemente y que es muy peligroso”, dijo la Editora mientras se sabe que la situación de hoy se agrava en que esos discursos machistas vienen del Estado, ante lo que nos dijo que “el 10 de diciembre, cuando se terminen los 16 días de activismo, se cumple un año del gobierno de Javier Milei, esperemos que no nos sorprendan con alguna cuestión.”