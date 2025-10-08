El Nuevo Hospital San Roque este jueves 9 de octubre lleva adelante la Campaña de Prevención del Cáncer de Piel, una propuesta impulsada por el Ministerio de Salud Provincial junto al servicio de Dermatología, orientada a la detección temprana y el cuidado de la piel.

Las atenciones son gratuitas, por orden de llegada, desde las 8:30 en el sexto piso del hospital, y están dirigidas a personas mayores de 16 años que presenten manchas o lunares. Se otorgan 50 turnos diarios.

La jefa del Departamento de Dermatología, María Laura Gubiani, invitó a la comunidad a aprovechar la campaña: “Invitamos a todas aquellas personas que tengan manchas o lunares en la piel, a realizarse un control gratuito con los especialistas del hospital, con el fin de descartar cualquier tipo de lesión maligna”.

“Además, se despejarán dudas y se brinda información esencial sobre la importancia del cuidado de la piel y la detección temprana ante cualquier signo de alerta”, añadió la profesional.

Durante la jornada también se brinda información sobre la prevención del daño solar, el uso adecuado del protector solar y los signos de alerta ante lesiones sospechosas. En caso de detectarse alguna anomalía, se programan biopsias o cirugías según corresponda.

La cartera sanitaria recomienda realizar una consulta con el servicio de dermatología al menos una vez al año a partir del mes de septiembre, antes de una mayor exposición al sol y con el fin de prevenir lesiones. Allí, cada profesional indicará el tipo de protector solar adecuado para cada caso particular.