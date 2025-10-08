Campaña de prevención de cáncer de piel: controles gratuitos en el Nuevo Hospital San Roque
El Gobierno de la Provincia de Córdoba impulsó un operativo con el fin de combatir la enfermedad. Pueden acceder personas mayores de 16 años que presenten manchas o lunares en la piel; la atención es por orden de llegada y se atenderán 50 turnos por día.
El Nuevo Hospital San Roque este jueves 9 de octubre lleva adelante la Campaña de Prevención del Cáncer de Piel, una propuesta impulsada por el Ministerio de Salud Provincial junto al servicio de Dermatología, orientada a la detección temprana y el cuidado de la piel.
Las atenciones son gratuitas, por orden de llegada, desde las 8:30 en el sexto piso del hospital, y están dirigidas a personas mayores de 16 años que presenten manchas o lunares. Se otorgan 50 turnos diarios.
La jefa del Departamento de Dermatología, María Laura Gubiani, invitó a la comunidad a aprovechar la campaña: “Invitamos a todas aquellas personas que tengan manchas o lunares en la piel, a realizarse un control gratuito con los especialistas del hospital, con el fin de descartar cualquier tipo de lesión maligna”.
“Además, se despejarán dudas y se brinda información esencial sobre la importancia del cuidado de la piel y la detección temprana ante cualquier signo de alerta”, añadió la profesional.
Durante la jornada también se brinda información sobre la prevención del daño solar, el uso adecuado del protector solar y los signos de alerta ante lesiones sospechosas. En caso de detectarse alguna anomalía, se programan biopsias o cirugías según corresponda.
La cartera sanitaria recomienda realizar una consulta con el servicio de dermatología al menos una vez al año a partir del mes de septiembre, antes de una mayor exposición al sol y con el fin de prevenir lesiones. Allí, cada profesional indicará el tipo de protector solar adecuado para cada caso particular.