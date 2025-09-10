La Municipalidad de Córdoba continuó este miércoles con la campaña en Seguridad Vial y el foco estuvo puesto en las motocicletas.

Esto ya que, según precisó el sub secretario de Movilidad, Eduardo Ramírez, el 59% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito manejaban o eran acompañantes en una motocicleta.

La campaña tuvo foco en distintos puntos de la ciudad con el lema “10 kilómetros por hora hacen la diferencia”. Se frenó a motociclistas y se le comentó el objetivo de la intervención y la importancia de respetar las velocidades máximas.

“Es una campaña muy importante, estamos concientizando”, remarcó Ramírez en diálogo con Canal 10.