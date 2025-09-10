Córdoba
Campaña de Seguridad Vial: el 59% de las víctimas de accidentes de tránsito iban en moto
La municipalidad de Córdoba realizó intervenciones en distintos puntos de la ciudad. El lema es "10 kilómetros por hora hacen la diferencia".
La Municipalidad de Córdoba continuó este miércoles con la campaña en Seguridad Vial y el foco estuvo puesto en las motocicletas.
Esto ya que, según precisó el sub secretario de Movilidad, Eduardo Ramírez, el 59% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito manejaban o eran acompañantes en una motocicleta.
La campaña tuvo foco en distintos puntos de la ciudad con el lema “10 kilómetros por hora hacen la diferencia”. Se frenó a motociclistas y se le comentó el objetivo de la intervención y la importancia de respetar las velocidades máximas.
“Es una campaña muy importante, estamos concientizando”, remarcó Ramírez en diálogo con Canal 10.