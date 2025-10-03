Benja es un joven cordobés de 15 años que vive en barrio Ituzaingó Anexo. Su familia solicitó ayuda para poder instalar un elevador en su casa, lo que serviría para que pueda subir a su pieza.

Esta campaña solidaria nace porque no pueden subir las escaleras con él: ya pesa 54 kilos y mide más de 1 metro 60.

Yanina Allende, su madre, explicó a Canal 10 que la necesidad surgió porque el lunes pasado, mientras subían, se cayeron de la escalera y ella se lastimó la cabeza, además de otros golpes en el cuerpo.

Benja nació con 4 meses a raíz de un accidente. A Yanina la chocó un taxi y en su panza llevaba mellizos. El otro bebé se desprendió y, cuando nació Benja, los médicos le dijeron que la expectativa de vida era poca.

Sin embargo, ya hace 15 años que vive con su familia. "Si entre 5 mil cordobeses ponemos 3 mil pesos, llegamos", precisó Yanina.

Los aportes se pueden hacer al alias elevador.benja.