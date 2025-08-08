Canals: la FPA desbarató una organización narco y secuestró más de 4 mil dosis de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató una organización narco que tenía sede en la localidad de Canals, provincia de Córdoba.

Los trabajos se llevaron a cabo luego de cuatro meses de intensa investigación por parte del Ministerio Público Fiscal. En el procedimiento, se realizaron cinco allanamiento y se detuvo a cuatro personas.

Los allanamientos fueron llevados a cabo sobre calles Roque Sáenz Peña al 500, Avellaneda al 200, Rafael Núñez al 700 y avenida Maipú s/n (2) de la mencionada localidad.

Allí se logró la incautación de 4.089 dosis de cocaína y 18 de marihuana, tres cartuchos, dinero ($3.827.400 y cheques), dos balanzas digitales, dos automóviles (uno de alta gama), una máquina de contar dinero y diferentes elementos relacionados a la causa.

Como es habitual, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto ordenaron la remisión de lo secuestrado y el traslado de los cuatro aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.