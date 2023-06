Candidatos a intendentes, a jefes comunales, a concejales y a legisladores provinciales del PRO de Córdoba manifestaron este lunes un contundente "rechazo" a una eventual incorporación del gobernador Juan Schiaretti en la estructura electoral nacional de Juntos por el Cambio (JxC), una posibilidad que también fue cuestionada por el radicalismo local el pasado sábado.

"Con mucho esfuerzo, coraje y empeño estamos trabajando para cambiar más de 20 años de un mismo signo político" en la provincia, sostuvieron los firmantes del PRO cordobés en un comunicado que, por redes sociales, difundió la senadora nacional Laura Rodríguez Machado (PRO) y que reunió unas 50 firmas.

De igual manera, el candidato a gobernador de la coalición opositora, Luis Juez (referente del Frente Cívico), sumó hoy su voz de descontento e, incluso, se trasladó hasta la Ciudad de Buenos Aires para expresar su malestar ante la mesa nacional de JxC, reunida en el barrio porteño de Congreso.

En una entrevista Juez afirmó: "He venido a Buenos Aires a hacerme escuchar y a representar los miles de cordobeses que venimos peleando hace 24 años para cambiar la historia de Córdoba. Así que vengo a decirle a estos que tienen una mirada muy del puerto, que en el interior también merecemos respeto".

"Nosotros no podemos mentirle a la gente, no cuenten conmigo para esto. Yo no soy un mentiroso, no le puedo decir a la gente que quiero cambiar un modelo de provincia y 24 horas después decir que este dirigente puede ensanchar el marco de Juntos por el Cambio", argumentó.

En tanto, el PRO cordobés envió esta mañana a la conducción nacional un breve texto, en el que remarcó que los dirigentes de esa fuerza son quienes "defienden los intereses de los cordobeses" dentro de JxC en esta etapa electoral.

Advirtieron que sumar como socio al gobernador Schiaretti "sin consultarnos y sin medir consecuencias electorales en nuestros pueblos es una estrategia que rechazamos de pleno".

En el párrafo final, el documento pidió "al Presidente de nuestro partido que defienda el federalismo electoral, a nuestros dirigentes y votantes cordobeses y a la estrategia de cambio que estamos defendiendo, rechazando la incorporación de Juan Schiaretti".

"No somos todos lo mismo: Somos el cambio o no somos nada", remarcaron.

El pasado sábado, luego de que tomaran estado público las declaraciones de los principales referentes de JxC sobre la eventual incorporación a ese frente de Schiaretti y de otros referentes del peronismo, el Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba se pronunció en contra.

"Cuando se plantea incorporar al Gobernador de Córdoba a la coalición se está discutiendo la incorporación de un modelo, no sólo de una persona", había expresado la conducción de la UCR de Córdoba en un comunicado, además calificar como "modelo feudal" a la gestión 'schiarettista' que "a lo largo de los años ha deteriorado las instituciones" de la provincia.

Hoy, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC), el principal órgano político de la coalición opositora, se reunirá por la tarde para debatir la ampliación del espacio, en particular la incorporación del sector de Schiaretti, entre otros actores políticos.

El encuentro está pactado para las 15 en la sede del Comité Nacional de la UCR, donde está previsto que concurran los presidentes de los partidos que conforman la coalición.

Participarán los titulares partidarios Federico Angelini, del PRO; Gerardo Morales, de la UCR; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal, además de los principales referentes de cada espacio.

La incorporación del sector de Schiaretti es promovida por los dirigentes de JxC Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, que consideran necesario ampliar el espacio para los comicios de este año.

Esta mañana Morales cuestionó a Patricia Bullrich al decir que "la lógica de incorporación" de dirigentes a esa coalición no puede ser "en función de lo que le conviene o no" a la exministra de Seguridad y precandidata presidencial.

Morales, al hablar por la radio FM Urbana Play, consideró que el espacio está "hace tres meses en una meseta, atrapados entre la interna" de Bullrich y Rodríguez Larreta.

Fuente: Télam