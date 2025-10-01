La Mesa Cristiana en Adicciones reunió a algunos de los candidatos a diputados nacionales para abordar la problemática del narcotráfico, la salud mental y las adicciones.

El padre Pablo Viola dijo en diálogo con Canal 10 que hoy en día “la situación es grave, medio pandémica. Necesitamos tomar decisiones urgentes”.

En el evento, realizado en el auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba, se debatió sobre cómo afecta esto a las comunidades y a los barrios y en la necesidad de que sea un tema central en la agenda de la política.

“Convocamos para que los candidatos le cuenten a su gente cómo están viendo esta realidad”, precisó Viola.

Cabe recodar que la Mesa está conformada por integrantes de la Iglesia Católica y referentes de distintas iglesias evangélicas.

“Es importante concientizar y poner sobre la agenda pública esta problemática. Es fundamental para el futuro de nuestro pueblo, de nuestra gente”, remarcó el sacerdote.