Caos en un barrio de Córdoba: calles anegadas y 20 autos varados tras la tormenta
Las intensas lluvias dejaron vehículos empantanados y vecinos con dificultades para circular. Denuncian que el problema se originó en obras de cloacas mal ejecutadas.
La fuerte tormenta que se registró en la ciudad dejó serios daños en el barrio Universitario de Horizonte.
El agua, sumada a las obras de cloacas inconclusas, provocó que las calles colapsaran y al menos 15 vehículos quedaran empantanados.
Los vecinos relataron que la situación los obligó a suspender sus actividades cotidianas. “Hoy tuvimos que faltar a nuestros trabajos porque no se puede circular por el barrio. El colectivo también debió cambiar su recorrido por el mal estado de las calles”, contó un damnificado a cba24n.
En la zona no solo quedaron atrapados autos particulares, sino también camiones y maquinaria pesada. Incluso se reportaron choques entre vehículos estacionados, ocasionados por resbalones en el barro.
César Lescano, integrante de la comisión vecinal, habló con Canal 10 y responsabilizó a los trabajos de infraestructura que no se realizaron de una manera adecuada: “Es producto de las obras de cloacas y el modo de compactar el suelo. Quedaron varados autos y también camiones y máquinas. El problema también es para los vecinos que no pueden sacar sus autos para ir a trabajar”.
Defensa Civil acudió al lugar y colaboró con los damnificados para remover los vehículos. Desde el organismo confirmaron que durante la jornada continuarán las tareas de asistencia.