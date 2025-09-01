Caos en un barrio de Córdoba: calles anegadas y 20 autos varados tras la tormenta

La fuerte tormenta que se registró en la ciudad dejó serios daños en el barrio Universitario de Horizonte.

El agua, sumada a las obras de cloacas inconclusas, provocó que las calles colapsaran y al menos 15 vehículos quedaran empantanados.

Los vecinos relataron que la situación los obligó a suspender sus actividades cotidianas. “Hoy tuvimos que faltar a nuestros trabajos porque no se puede circular por el barrio. El colectivo también debió cambiar su recorrido por el mal estado de las calles”, contó un damnificado a cba24n.

En la zona no solo quedaron atrapados autos particulares, sino también camiones y maquinaria pesada. Incluso se reportaron choques entre vehículos estacionados, ocasionados por resbalones en el barro.

César Lescano, integrante de la comisión vecinal, habló con Canal 10 y responsabilizó a los trabajos de infraestructura que no se realizaron de una manera adecuada: “Es producto de las obras de cloacas y el modo de compactar el suelo. Quedaron varados autos y también camiones y máquinas. El problema también es para los vecinos que no pueden sacar sus autos para ir a trabajar”.

Defensa Civil acudió al lugar y colaboró con los damnificados para remover los vehículos. Desde el organismo confirmaron que durante la jornada continuarán las tareas de asistencia.