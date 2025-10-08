Caravana provincial de UEPC en defensa de la educación pública: el recorrido

Sin afectar el dictado de clases, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) convoca a una caravana provincial este miércoles 8 de octubre, en defensa de la educación pública.

El lugar de concentración es en la explanada entre la Agustina y la Autovía Córdoba/Juárez Celman, a las 9 horas y continúa con el siguiente esquema:

• Se parte del punto de referencia hacia la rotonda de Av. Japón para regresar desde allí por Autovía Cba/Juárez Celman e incorporarse a la Av. De Circunvalación Norte, Agustín Tosco.

• Por Av de Circunvalación se marcha hacia el oeste rodeando la Circunvalación completa y desembocar en el Estadio Kempes.

• Desde el punto de partida hasta el final se completa una vuelta y un cuarto a la Circunvalación.

• El arribo al Estadio Kempes se hace pasando por debajo del puente por el ingreso norte para desembocar en el Playón Sur detrás de la popular Artime) en dónde se estacionará para llevar adelante el acto de cierre.

• La caravana marchará por el carril más lento (derecho) conservando una velocidad de 40 km.

El gremio confirmó, además, que se pliega a la Jornada Nacional de Lucha y Paro Nacional convocada por CTERA para el próximo martes 14 de octubre, “en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación, y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas, así como por mayor presupuesto educativo que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender”.