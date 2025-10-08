Caravana provincial de UEPC en defensa de la educación pública
La iniciativa se realizó este miércoles, sin afectar el dictado de clases en Córdoba. Participaron los cuerpos orgánicos, docentes en actividad a contraturno y jubiladas/os.
Sin afectar el dictado de clases, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) convocó a una caravana provincial este miércoles, en defensa de la educación pública.
El lugar de concentración fue la explanada entre la Agustina y la Autovía Córdoba/Juárez Celman, y continuó por la Av. De Circunvalación Norte, Agustín Tosco. Tras desembocar en el Estadio Kempes, se completó una vuelta y un cuarto a la Circunvalación.
El gremio confirmó, además, que se pliega a la Jornada Nacional de Lucha y Paro Nacional convocada por CTERA para el próximo martes 14 de octubre, “en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación, y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas, así como por mayor presupuesto educativo que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender”.