Caravana provincial de UEPC en defensa de la educación pública

Sin afectar el dictado de clases, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) convocó a una caravana provincial este miércoles, en defensa de la educación pública.

El lugar de concentración fue la explanada entre la Agustina y la Autovía Córdoba/Juárez Celman, y continuó por la Av. De Circunvalación Norte, Agustín Tosco. Tras desembocar en el Estadio Kempes, se completó una vuelta y un cuarto a la Circunvalación.

El gremio confirmó, además, que se pliega a la Jornada Nacional de Lucha y Paro Nacional convocada por CTERA para el próximo martes 14 de octubre, “en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación, y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas, así como por mayor presupuesto educativo que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender”.