Carlos Paz: destruyeron cientos de escapes ilegales en la costanera

En la tarde de este martes, el municipio de Villa Caralos Paz destruyó doscientos escapes ilegales en la costanera del lago San Roque.

Los elementos fueron secuestrados durante todo el 2025 en distintos controles realizados por el área de Seguridad VCP. El objetivo de estas operaciones es reducir los ruidos molestos y aplicar la ordenanza vigente.

No es la única ciudad que lleva adelante este tipo de medidas y en el caso de Carlos Paz responde a la ordenanza que tiene como objetivo crear un entorno más tranquilo y saludable para los ciudadanos.

Cabe recordar que estos escapes se colocan en las motocicletas luego de que son salidas de fábrica y no incluyen los componentes necesarios para atenuar el ruido del motor.