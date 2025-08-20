Una llamativa escena tuvo lugar este miércoles por la tarde en Carlos Paz, más precisamente en la avenida Cárcano.

Una camioneta Fiat Fiorino se vio envuelta en llamas y asustó a las personas que estaban presentes en el sector.

X de EL DIARIO

En el lugar se hicieron presentes los bomberos voluntarios, quienes trabajaron varios minutos hasta sofocar el fuego.

Según precisa el Diario de Carlos Paz, las primeras hipótesis apuntan a que el fuego se inició por un posible cortocircuito.