Una llamativa escena tuvo lugar este miércoles por la tarde en Carlos Paz, más precisamente en la avenida Cárcano.

Una camioneta Fiat Fiorino se vio envuelta en llamas y asustó a las personas que estaban presentes en el sector.

En el lugar se hicieron presentes los bomberos voluntarios, quienes trabajaron varios minutos hasta sofocar el fuego.

Según precisa el Diario de Carlos Paz, las primeras hipótesis apuntan a que el fuego se inició por un posible cortocircuito.