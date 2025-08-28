Un ladrón de unos treinta años maniató a una mujer de 83 años, la encerró en el baño de su casa y le robó varios elementos de valor en Villa Carlos Paz.

La mujer estaba barriendo la vereda de calle Atahualpa cuando el ladrón se le presentó, le dijo que buscaba viviendas para alquilar y le pidió un vaso de agua. El delincuente esperó que ella se diera vuelta para entrar a la casa, la sujetó y la encerró en el baño, según informó El Diario de Carlos Paz.

Una vez adentro de la vivienda, el hombre guardó alhajas, una computadora y otros objetos de valor. Antes de irse, se cambió con la ropa robada, amenazó a la mujer con volver y se fue.

Tiempo después, una vecina escuchó los gritos de la mujer y la auxilió para que pueda salir del baño.

La Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla está detrás de los pasos de ladrón en la localidad cordobesa.