Luego de una larga lucha. los familiares de las víctimas de la Tragedia de la Circunvalación mostraron cierto alivio tras escuchar el veredicto de la Cámara Novena del Crimen, que por unanimidad condenó a 9 años de prisión a Alan Amoedo al hallarlo culpable del delito de "homicidio simple con dolo eventual", una figura aplicada por primera vez en la justicia de Córdoba.

Carlos Viñolo, papá de Sol, quien falleció en el siniestro vial, se mostró conforme con la decisión del tribunal que "ha escuchado a las víctimas por sobre todas las cosas, que ordenó la detención, que falló por unanimidad y que planteó lo que planteó el fiscal" como también la querella.

"Lo que más importa, es que no se rompa este contrato social que debe tener la justicia para con la sociedad, porque si no el día de mañana todo el mundo sale borracho a la ruta, mata gente y no pasa nada", expresó.

Más adelante, expresó que con las familias hicieron "la tarea que correspondía en memoria de los chicos, lamentablemente ellos no vuelven y el dolor va a seguir estando, pero al menos se redime para que esas muertes no sean en vano".