Carolina Basualdo: "Es un orgullo tener como cabeza de esta lista de diputados a Juan Schiaretti"
La intendenta de Despeñaderos fue confirmada como la segunda candidata en la lista de Provincias Unidas, que cuenta con el impulso del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
Con las listas ya definidas para las legislativas, el nuevo espacio Provincias Unidas confirmó a sus principales candidatos en Córdoba. La nómina está encabezada por el exgobernador Juan Schiaretti y en segundo lugar figura Carolina Basualdo, actual intendenta de Despeñaderos.
Basualdo inició su trayectoria política dentro del peronismo cordobés, con el acompañamiento de Schiaretti y el impulso de la senadora Alejandra Vigo a través de la red de mujeres en política Lideresas. Asumió como intendenta de la ciudad en 2019 y fue reelecta en el año 2023.
En diálogo con el programa Mirá Quién Habla, Basualdo admitió: “Estoy contenta, me tomó de sorpresa. Tomo este desafío de poder llevar la voz de los territorios y de los pueblos y representar esta voz en el Congreso de la Nación”.
También subrayó la intención política de la lista: “Este ajuste tiene que tener la gente adentro, como dijo nuestro gobernador Martín Llaryora. Con el orgullo de tener a la cabeza de esta lista de diputados a Juan Schiaretti, que ha demostrado equilibrio fiscal con un modelo inclusivo y productivo”.
Sobre la impronta federal del espacio, sostuvo: “Nos llena de orgullo que vamos con un espacio que va más allá de Córdoba. Provincias Unidas viene a llevar esta voz con un conjunto de municipios, ciudades y provincias que tienen esta mirada productiva”.
Finalmente, consultada sobre la campaña en Córdoba y la polarización con los candidatos de Javier Milei, expresó: “Nosotros hemos ido por las propuestas, no por las confrontaciones”.
La lista completa de “Provincias Unidas”
Titulares
- 1 - Juan Schiaretti
- 2 - Carolina Basualdo
- 3 - Miguel Siciliano
- 4 – Laura Jure
- 5 - Ignacio García Aresca
- 6 - Verónica Navarro
- 7 - Juan Manuel Llamosas
- 8 - María Eugenia Romero
- 9 - Emiliano Paredes