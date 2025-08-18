Con las listas ya definidas para las legislativas, el nuevo espacio Provincias Unidas confirmó a sus principales candidatos en Córdoba. La nómina está encabezada por el exgobernador Juan Schiaretti y en segundo lugar figura Carolina Basualdo, actual intendenta de Despeñaderos.

Basualdo inició su trayectoria política dentro del peronismo cordobés, con el acompañamiento de Schiaretti y el impulso de la senadora Alejandra Vigo a través de la red de mujeres en política Lideresas. Asumió como intendenta de la ciudad en 2019 y fue reelecta en el año 2023.

En diálogo con el programa Mirá Quién Habla, Basualdo admitió: “Estoy contenta, me tomó de sorpresa. Tomo este desafío de poder llevar la voz de los territorios y de los pueblos y representar esta voz en el Congreso de la Nación”.

También subrayó la intención política de la lista: “Este ajuste tiene que tener la gente adentro, como dijo nuestro gobernador Martín Llaryora. Con el orgullo de tener a la cabeza de esta lista de diputados a Juan Schiaretti, que ha demostrado equilibrio fiscal con un modelo inclusivo y productivo”.

Sobre la impronta federal del espacio, sostuvo: “Nos llena de orgullo que vamos con un espacio que va más allá de Córdoba. Provincias Unidas viene a llevar esta voz con un conjunto de municipios, ciudades y provincias que tienen esta mirada productiva”.

Finalmente, consultada sobre la campaña en Córdoba y la polarización con los candidatos de Javier Milei, expresó: “Nosotros hemos ido por las propuestas, no por las confrontaciones”.

La lista completa de “Provincias Unidas”

