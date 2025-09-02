“Yo quiero que este cambio de era de la Argentina llegue a buen puerto”, dijo el exgobernador Juan Schiaretti (76) al confirmar, el pasado 17 de agosto, su candidatura para la Cámara de Diputados.

El exgobernador Schiaretti -tres veces no consecutivas- decidió volver a ponerse al frente de una campaña electoral con el objetivo de hacer una elección que relegue en Córdoba a un posición secundaria a La Libertad Avanza. Eso se verá el próximo 26 de octubre.

Para el caso, el espacio de Schiaretti, el flamante frente Provincias Unidas, confeccionó una lista con nombres propios y trayectorias trazables (Miguel Siciliano, Ignacio García Aresca, Juan Manuel Llamosas) y sorpresas, sobre las que destaca Carolina Basualdo, en segundo lugar de la lista.

"Es una oportunidad para llevar la voz del interior al Congreso. La verdad es que podemos generar un modelo productivo, y con la gente adentro", dijo Basualdo este lunes en Córdoba en Foco (Canal 10)

Basualdo, intendenta de Despeñaderos (50 km. al sur de la ciudad de Córdoba) tiene chances de integrar la Cámara de Diputados desde el próximo 10 de diciembre. Al igual que el cabeza de lista, la intendenta aspira a ofrecer una "mirada federal, productiva y equilibrada, más allá de la grieta política que divide al país".

"Hay un nuevo espacio que nace desde las provincias, y es mentira que hay que elegir entre la motosierra y el populismo", agregó Basualdo, diferenciado la propuesta de Provincias Unidas tanto de Fuerza Patria como de La Libertad Avanza.

Sobre el actual cuadro social, Basualdo dijo que “la gente ya ve hoy, en la vida cotidiana, cómo pasó la motosierra... le cuesta llegar a fin de mes, se queda sin trabajo, algunas pymes están cerrando”

Schiaretti persiste con su trabajo "federal" en pos de construir un carril que le permita llegar con chances electorales a las presidenciales de 2027. En ese sentido fue impulsado el frente Provincias Unidas, donde interactúan distintos gobernadores y que, tras el triunfo del oficialismo correntino durante el último domingo, podría contar con la participación activa de Gustavo Valdés.