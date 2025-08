El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini encabezaron el acto donde 195 familias de 12 barrios de la Capital se vieron beneficiadas con las escrituras definitivas de sus inmuebles.

A partir de ahora, la titularidad dominial la tendrá cada beneficiario particular, que con el apoyo de “Tu Casa Tu Escritura”, alcanzará pronto la escrituración de estos hogares.

“Cuando uno recorre los barrios se da cuenta que la diferencia entre quien tiene escritura y quien no la tiene es muy grande. Por eso, Córdoba genera este programa, que para mí es maravilloso y es único, y lo hacemos trabajando entre todos”, sostuvo el Gobernador.

Llaryora agradeció la colaboración del Colegio de Escribanos y la Municipalidad y valoró el trabajo público – privado para materializar la iniciativa.

“Acceder a la escritura le permite a cada familia tener la tranquilidad de ser propietaria de su vivienda”, aseguró.

Los beneficiarios provienen de barrios Las Flores, El Quebracho, 1° de Mayo, Juan Pablo II, Ciudad Ampliación Cabildo, Ciudad Evita, Asociación Mutual de Policía, San Carlos, Quintas de Argüello, Consorcio 16 de noviembre, Ampliación Residencial América y Héroes de Malvinas.

El programa

El programa “Tu Casa Tu Escritura”, nació con el propósito de impulsar la regularización de loteos y la escrituración definitiva.

Se convirtió en una política pública, respondiendo a la Ley Provincial 9.811, que dispone escriturar, de manera gratuita, viviendas de carácter social (provenientes del Estado o adquiridas de manera particular), a grupos vulnerables que no posean otro inmueble y que no cuenten con los recursos para afrontar el proceso.

Cabe destacar que las escrituras entregadas cuentan con la afectación al Régimen de Vivienda, el régimen que anteriormente se conocía como “Bien de Familia”, otorgando una seguridad jurídica mayor a los nuevos propietarios, ya que esos bienes son inembargables.

El Intendente

A su turno, el intendente Passerini señaló que “algunos creen que esto es un gasto, pero en realidad es un derecho que le corresponde a ustedes y lo hacemos con mucho gusto. Yo celebro este momento junto a las familias. Trabajar en equipo con ustedes y con el Gobierno de la provincia da estos resultados que hoy estamos celebrando”.

Mientras que la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, invitó a los vecinos a que “en estos momentos tan difíciles sigamos trabajando juntos, pensando en el otro. Trabajar en equipo, es una buena manera salir adelante”.

La voz de vecinos y vecinas

María Claudia Álvarez, de barrio 16 de noviembre, aseguró que "hay mucha gente que espero muchísimos años y yo también para tener algo ya seguro, que es nuestro. Me da tranquilidad que es mi casa".

Seguidamente, Mirta María Vaca, vecina del mismo barrio, celebró la iniciativa provincial. "Para mí es muy importante porque esto me da seguridad. Por eso estoy chocha, tener la casa es un sacrificio grande", dijo.

A su turno, Esther, otra residente de 16 de noviembre, también expresó su alivio por acceder al título de su vivienda. "Nos da la seguridad de que es nuestra casa. Yo fui con mi esposo, hicimos el trámite y después nos llamaron", señaló.

“Está buenísimo para quienes no pueden acceder de otra forma. Conozco a mucha gente que está accediendo gracias a esto. Hoy en día sería muy difícil si no existieran este tipo de programas”, remarcó Ariel Ramón Gordillo, vecino de barrio Primero de Mayo.

A continuación, Mérida Moreno, vecina de Héroe de Malvinas, se mostró muy alegre y expresó: "Hace mucho tiempo que vivimos en el barrio y esperábamos esto y es un avance muy importante para nuestras familias. Me parece que es muy bueno para gente de bajos recursos, porque cada familia merece su escritura, merece saber que ya es dueño de su casa".

Mientras que Juan Plácido Martínez, de Ampliación Residencial América, sostuvo que “después de esperar años, gracias a esta gestión hoy tenemos la escritura. Esta gestión hoy por ley está ofreciendo estas escrituras totalmente gratuitas a los vecinos. Me siento totalmente seguro de que lo que tengo es mío. Y la escritura me lo dice todo”.

Asunta Catalina Torletti, de barrio Ampliación Residencial América también festejó la entrega del título de la vivienda, expresando que "este momento es todo, ya que sin las escrituras estábamos en el aire”. Recordó su situación como jubilada junto a su esposo y dijo: “Si tuviéramos que pagar, no estaríamos acá. Porque no alcanza para pagar nada, es un buen programa que tiene que continuar en vigencia”.

"He esperado mucho tiempo para poder tener la escritura de mi casa propia. Cuando me llamaron y me dijeron que podía venir ya para buscar la escritura y firmar, me puse muy feliz. Y espero que mucha más gente pueda sumarse a este programa y pueda tener su casa propia", expresó también Madrena Suárez, vecina de Héroes de Malvinas.

Finalmente, Gabriel Alexis Andrada, vecino de barrio Héroes de Malvinas, esperaba este momento con su familia y emocionado por tener su escritura comentó: "La escritura es algo muy lindo. Agradezco mucho el programa. No hay mucha gente que pueda tener la posibilidad de tener esta oportunidad, de hacer la escritura, por eso me parece muy importante".