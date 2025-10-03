Viernes

De 07:30 a 10:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: SALSIPUEDES

Zona afectada: barrio San Ambrosio, en forma parcial.

Sábado

De 07:00 a 07:15

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: ALTA GRACIA

Zona afectada: Barrios: Nuevo Horizonte, Ampliación Córdoba, Córdoba, Paravachasca, Portal del Sol, Sabattini y Pellegrini, en forma total. Barrios: Golf; Norte y Sur, en forma parcial y Shell El Alto.

De 07:00 a 07:20

Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora

Localidad: VILLA NUEVA

Zona afectada: barrios: Golf, Jardín del Golf, Miradores del Golf, Rincón de la Reserva, Ctalamochita, Las Rosas, Las Lilas, zona Industrial, Villa del Parque, La Floresta, Portal de la Costa, La Reserva, Roca, Portal del Sol, Masterplan, Sarmiento, Cabanillas, Del Rosario, Centro y Residencial América. En Villa María, barrios: Las Cañitas y Villa del Sur.

De 07:15 a 09:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: ALTA GRACIA

Zona afectada: barrios: Norte y Sur, en forma parcial.

De 08:00 a 08:20

Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrios: Bello Horizonte, Malvinas Argentinas, Portal del Sol y San Juan Bautista, en forma total. barrio San Martín, en el perímetro comprendido por las calles: Brandsen, Buenos Aires, Monteagudo y Prolongación Sarmiento. barrio Industrial en el perímetro comprendido por las calles: Viedma, Porfirio Seppey, Piedras y Presidente Perón. Barrio San Justo en el perímetro comprendido por las calles: Ramos Mejía, Porfirio Seppey, Piedras y Presidente Perón.

De 08:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios: Los Eucaliptus y Los Fresnos, en forma parcial.

De 08:00 a 08:15

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Ituzaingó Anexo, en forma parcial.

De 08:00 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios: El Chingolo y Procrear Liceo, en forma total.

De 08:45 a 09:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: ALTA GRACIA

Zona afectada: barrio Sur, en área comprendida por las calles: El Arroyo, San Juan Bosco, 3 de Febrero, y 24 de Septiembre; y Edificio Betania II.

De 13:00 a 17:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Alta Tensión

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios San Martín Anexo y San Martín, en forma total.

De 13:30 a 15:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrio bajo Galán, en forma parcial.

De 13:30 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: NOETINGER

Zona afectada: sector comprendido por las calles: Tomás Araus, Santiago del Estero, Prolongación Sarmiento y Jujuy.

De 13:30 a 17:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: NOETINGER

Zona afectada: zonas Centro y Oeste.

De 14:00 a 14:20

Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Las Playas, en el perímetro comprendido por las calles: Constituyentes, Jorge Newbery, Costa Rica y Presidente Perón; Salón Royal House y Estación de Servicio Puma. Barrios: Las Playas Norte, 250 Viviendas, Industrial y Rivadavia en el perímetro comprendido por las calles Ramos Mejía, Periodistas Argentinos, Perón, Bolívar e Yrigoyen. Barrio San Justo en el perímetro comprendido por las calles: Piedras, Seppey, Sarmiento, Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Perón. Barrio Lamadrid en el perímetro comprendido por las calles: Sarmiento, Lamadrid, Ramonda y Seppey. Barrio San Martín, en el perímetro comprendido por las calles: Seppey, Formosa, Brandsen y Sarmiento.

Domingo

De 06:00 a 06:10

Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión

Localidad: BALLESTEROS

Zona afectada: Localidades de Ballesteros, Ballesteros Sur y Ramón J. Cárcano.

De 07:00 a 10:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: LA CARLOTA

Zona afectada: calles J. B Justo, Tomas Machado, Mitre y Chacabuco.

De 07:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Ruta 30, entre calles: 18 de Mayo y Paraje San José y zonas aledañas. Sectores de: Cementerio Perpetual, Radio LV16 y La Antonia.

De 07:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORRAL DE BUSTOS

Zona afectada: localidades de: Corral de Bustos, Colonia Italiana y General Bernardo O'Higgins.

De 07:00 a 13:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de Villa de María del Río Seco, San Francisco del Chañar y Sol de Julio. Cooperativas de Sobremonte, Río Seco, Sebastián Elcano, Tulumba, Simbolar, La Dormida, Las Arrias y sus respectivas zonas de influencia.

De 07:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: área comprendida por las calles: Rosario de Santa Fe, Entre Ríos, Chacabuco y Paraná, en forma parcial.

De 08:00 a 13:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrio San Ramón, en forma parcial y barrio El Quebrachal, en forma total.

De 08:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: área comprendida por las calles: 9 de Julio, Colón, Neuquén e Ingeniero López, en forma parcial.

De 08:30 a 12:30

Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrio Quintas de Ferreyra, en forma total.

De 09:30 a 14:30

Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: área comprendida por las calles: Santa Rosa, Colón, Tucumán y General Paz, en forma parcial.

De 13:00 a 13:10

Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión

Localidad: BALLESTEROS

Zona afectada: Localidades de Ballesteros, Ballesteros Sur y Ramón J. Cárcano.

06/10/2025De 06:30 a 07:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: Barrios: Las Playas, Rivadavia, San Justo, General Lamadrid y San Martín, en forma parcial. barrios: Las Playas Norte, 250 Viviendas, Industrial, Salón Royal House y Estación de Servicio Puma, en forma total.

De 07:00 a 07:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrios: Centro, Rivadavia, Centro Sur y General Lamadrid, en forma parcial.

De 07:30 a 10:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: UNQUILLO

Zona afectada: barrios: Cruz del Norte y La Angelina, en forma total y barrio La Bancaria, en forma parcial.