Casi 25 localidades y muchos sectores de Córdoba, con múltiples cortes de luz
Desde la EPEC tienen un amplio cronograma de obras, que incluye la interrupción de la prestación en diversos sectores de la provincia.
Viernes
De 07:30 a 10:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: SALSIPUEDES
Zona afectada: barrio San Ambrosio, en forma parcial.
Sábado
De 07:00 a 07:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: ALTA GRACIA
Zona afectada: Barrios: Nuevo Horizonte, Ampliación Córdoba, Córdoba, Paravachasca, Portal del Sol, Sabattini y Pellegrini, en forma total. Barrios: Golf; Norte y Sur, en forma parcial y Shell El Alto.
De 07:00 a 07:20
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: VILLA NUEVA
Zona afectada: barrios: Golf, Jardín del Golf, Miradores del Golf, Rincón de la Reserva, Ctalamochita, Las Rosas, Las Lilas, zona Industrial, Villa del Parque, La Floresta, Portal de la Costa, La Reserva, Roca, Portal del Sol, Masterplan, Sarmiento, Cabanillas, Del Rosario, Centro y Residencial América. En Villa María, barrios: Las Cañitas y Villa del Sur.
De 07:15 a 09:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: ALTA GRACIA
Zona afectada: barrios: Norte y Sur, en forma parcial.
De 08:00 a 08:20
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrios: Bello Horizonte, Malvinas Argentinas, Portal del Sol y San Juan Bautista, en forma total. barrio San Martín, en el perímetro comprendido por las calles: Brandsen, Buenos Aires, Monteagudo y Prolongación Sarmiento. barrio Industrial en el perímetro comprendido por las calles: Viedma, Porfirio Seppey, Piedras y Presidente Perón. Barrio San Justo en el perímetro comprendido por las calles: Ramos Mejía, Porfirio Seppey, Piedras y Presidente Perón.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: Los Eucaliptus y Los Fresnos, en forma parcial.
De 08:00 a 08:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Ituzaingó Anexo, en forma parcial.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: El Chingolo y Procrear Liceo, en forma total.
De 08:45 a 09:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: ALTA GRACIA
Zona afectada: barrio Sur, en área comprendida por las calles: El Arroyo, San Juan Bosco, 3 de Febrero, y 24 de Septiembre; y Edificio Betania II.
De 13:00 a 17:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Alta Tensión
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios San Martín Anexo y San Martín, en forma total.
De 13:30 a 15:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio bajo Galán, en forma parcial.
De 13:30 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: NOETINGER
Zona afectada: sector comprendido por las calles: Tomás Araus, Santiago del Estero, Prolongación Sarmiento y Jujuy.
De 13:30 a 17:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: NOETINGER
Zona afectada: zonas Centro y Oeste.
De 14:00 a 14:20
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrio Las Playas, en el perímetro comprendido por las calles: Constituyentes, Jorge Newbery, Costa Rica y Presidente Perón; Salón Royal House y Estación de Servicio Puma. Barrios: Las Playas Norte, 250 Viviendas, Industrial y Rivadavia en el perímetro comprendido por las calles Ramos Mejía, Periodistas Argentinos, Perón, Bolívar e Yrigoyen. Barrio San Justo en el perímetro comprendido por las calles: Piedras, Seppey, Sarmiento, Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Perón. Barrio Lamadrid en el perímetro comprendido por las calles: Sarmiento, Lamadrid, Ramonda y Seppey. Barrio San Martín, en el perímetro comprendido por las calles: Seppey, Formosa, Brandsen y Sarmiento.
Domingo
De 06:00 a 06:10
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: BALLESTEROS
Zona afectada: Localidades de Ballesteros, Ballesteros Sur y Ramón J. Cárcano.
De 07:00 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: LA CARLOTA
Zona afectada: calles J. B Justo, Tomas Machado, Mitre y Chacabuco.
De 07:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: Ruta 30, entre calles: 18 de Mayo y Paraje San José y zonas aledañas. Sectores de: Cementerio Perpetual, Radio LV16 y La Antonia.
De 07:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORRAL DE BUSTOS
Zona afectada: localidades de: Corral de Bustos, Colonia Italiana y General Bernardo O'Higgins.
De 07:00 a 13:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Villa de María del Río Seco, San Francisco del Chañar y Sol de Julio. Cooperativas de Sobremonte, Río Seco, Sebastián Elcano, Tulumba, Simbolar, La Dormida, Las Arrias y sus respectivas zonas de influencia.
De 07:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: Rosario de Santa Fe, Entre Ríos, Chacabuco y Paraná, en forma parcial.
De 08:00 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio San Ramón, en forma parcial y barrio El Quebrachal, en forma total.
De 08:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: 9 de Julio, Colón, Neuquén e Ingeniero López, en forma parcial.
De 08:30 a 12:30
Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Quintas de Ferreyra, en forma total.
De 09:30 a 14:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: Santa Rosa, Colón, Tucumán y General Paz, en forma parcial.
De 13:00 a 13:10
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: BALLESTEROS
Zona afectada: Localidades de Ballesteros, Ballesteros Sur y Ramón J. Cárcano.
06/10/2025De 06:30 a 07:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: Barrios: Las Playas, Rivadavia, San Justo, General Lamadrid y San Martín, en forma parcial. barrios: Las Playas Norte, 250 Viviendas, Industrial, Salón Royal House y Estación de Servicio Puma, en forma total.
De 07:00 a 07:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrios: Centro, Rivadavia, Centro Sur y General Lamadrid, en forma parcial.
De 07:30 a 10:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: UNQUILLO
Zona afectada: barrios: Cruz del Norte y La Angelina, en forma total y barrio La Bancaria, en forma parcial.