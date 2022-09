Luego de la apertura de la inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que aún continúa abierto, los datos informados por la Secretaría de Energía de la Nación a Epec marcan que casi seis de cada diez cordobeses perderán los subsidios, muchos de los cuales, porque no se anotaron.

Cabe recordar que quienes se inscribieron y pertenecen al nivel de mayores ingresos, pierden desde septiembre el 20% de subsidio a la tarifa de luz y gas, otro 40% a partir de noviembre y el 40% restante desde enero, cuando pagarán la tarifa plana. Pero también ingresan en esta modalidad quienes no se hayan inscripto en el registro, que son considerados automáticamente como de altos ingresos.

El titular del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (Ersep), Mario Blanco, reconoció que “es altísimo el porcentaje de usuarios que no están inscriptos” en la provincia. Sin embargo, el funcionario resaltó que “son los menos los que no se inscribieron porque no lo necesitan”.

Del total de 820 usuarios residenciales que perderán paulatinamente los subsidios, solo 180 mil se anotaron y quedaron en la categoría de altos ingresos; el resto perderá el subsidio automáticamente por no haberse anotado en el RASE.

En diálogo con el programa “Pensavalle Informa” por radio Universidad, Blanco atribuyó el fenómeno a que buena parte de las personas que no se anotaron, “no maneja los sistemas informáticos”.

Señaló además que desde el organismo siguen “trabajando con las delegaciones para que la gente tenga la información debida” e instando a que aquellos que no se inscribieron, lo hagan, ya que la posibilidad aún existe.

En esa dirección, reconoció que aquellos que persistan sin anotarse, perderán desde este mes el 20% del subsidio en la luz. Resaltó que elevaron una propuesta para que aquellos que se inscriban tardíamente y reciban la factura con aumento, "puedan tener un reconocimiento de tipo retroactivo y le sea compensado", aunque la decisión depende de la secretaría de Energía de la Nación.

Más adelante, dijo que si bien “el sistema es más justo, un cambio tan drástico necesitaba una serie de pasos previos que no se dieron", expresó. “Los cruces de información fueron acotados, por lo que debió hacerse de otra manera. No es un problema de Córdoba solamente, sino de todas las provincias”, agregó.

En ese sentido, afirmó que si bien la tarifa de luz con quita del subsidio rige desde el 1º de septiembre, aún “no hay una sola provincia que haya facturado con los nuevos valores”, por la falta de información precisa.

Para resolver en parte esa situación, Blanco aseguró que trabajan para “pulir el entrecruzamiento de datos”. En Córdoba, hay 630 mil inscriptos en el RASE y desde el ente afirman que es importante que quienes no se hayan anotado, “lo hagan”, para seguir recibiendo los subsidios en la tarifa de energía.