Casi veinte localidades, con cortes de luz el fin de semana en Córdoba
Son interrupciones dispuestas por la EPEC, en el marco de trabajos por mejoras. Los barrios y horarios afectados.
Viernes
De 06:15 a 07:00
Motivo: Mantenimiento Correctivo
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Canals y Santa María.
De 07:00 a 07:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: EMBALSE
Zona afectada: localidades de Embalse y La Cruz.
De 07:00 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: VILLA CARLOS PAZ
Zona afectada: barrio: Centro Nuevo, en el sector comprendido por las calles: General Paz, Alvear y Pasaje San Ignacio.
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: COSQUIN
Zona afectada: barrio Villa Pan de Azúcar Este, en forma parcial.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: zona rural El Quebrachal, en forma parcial.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: UNQUILLO
Zona afectada: barrio Los Quebrachitos.
De 08:00 a 13:30
Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio, José Ignacio Díaz 3º Sección, en forma parcial.
De 08:00 a 08:15
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: UNQUILLO
Zona afectada: barrios: Villa Diaz, Lomas del Supay, Quebrada Honda, Las Ensenadas, Villa Cabana y Las Marías.
De 09:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Cerro La Colmena.
De 10:45 a 11:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: UNQUILLO
Zona afectada: barrios: Villa Diaz, Lomas del Supay, Quebrada Honda, Las Ensenadas, Villa Cabana y Las Marías.
De 14:00 a 17:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA DE MARIA
Zona afectada: Lado sur de la Ruta Nº 9.
De 14:30 a 14:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: EMBALSE
Zona afectada: Localidades de Embalse y La Cruz.
De 14:30 a 15:15
Motivo: Mantenimiento Correctivo
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Canals y Santa María.
Sábado
De 07:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento Correctivo
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrios Cotolengo, Rosario de Santa Fe, Chubut, Hernández y Trigueros.
De 08:00 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Ruta 19, entre avenida Circunvalación y barrio Malvinas Argentinas 3º sección, en forma parcial.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: colectora de Circunvalación y General Savio, en forma parcial.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: Cerro Chico, Alto Palermo, Las Magnolias y Alto Verde, en forma parcial.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: VILLA CARLOS PAZ
Zona afectada: barrio Centro Nuevo, en sector comprendido por las calles: San Martín, Alberdi, Caseros y Pasaje San Ignacio.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: UNQUILLO
Zona afectada: barrio Corral de Barrancas, en forma parcial.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: Villa Retiro, Villa Retiro de Horizonte y Parque Liceo 3º sección, en forma parcial.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio: Gandhi de Horizonte, Natania 19 y 22, Los Aromas, Nuevo Urca y Altos de Don Bosco, en forma parcial.
De 14:30 a 18:30
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: veredas norte y sur de la calle Lima, entre calles San Martín y Rivadavia; y vereda Norte de la calle Lima, entre las calles: San Martín y Rivera Indarte.
De 15:30 a 17:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: Larrañaga, Buenos Aires e Hipólito Yrigoyen, en forma total.
Domingo
De 07:00 a 07:10
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrio San Justo, en el perímetro comprendido por las calles: Piedras, Porfirio Seppey, Sarmiento, Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Avenida Presidente Perón. barrio General Lamadrid en el perímetro comprendido por las calles Sarmiento, Lamadrid, Darío Ramonda y Porfirio. Seppey) y San Martín Parcial (perímetro comprendido entre calles Porfirio Seppey, Formosa, Brandsen y Bv. Sarmiento).
De 07:00 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: WENCESLAO ESCALANTE
Zona afectada: localidades de: Wenceslao Escalante, Pascanas y Laborde.
De 07:00 a 08:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrio Las Playas, en el perímetro comprendido por las calles: Constituyentes, Jorge Newbery, Costa Rica y Presidente Perón. Sectores del Salón Royal House y de la Estación de Servicio Puma.
De 07:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: Alvear, Rivadavia, 25 de Mayo y Rosario de Santa Fe, en barrio Centro, en forma parcial.
De 07:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: José Ignacio Díaz 5º sección, San Felipe y José Ignacio Rucci, en forma parcial.
De 07:30 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA VALERIA
Zona afectada: localidades de: Villa Valeria, Del Campillo, Bruzone y Mattaldi.