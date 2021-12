Uno de los abogados del futbolista Emanuel "Bebelo" Reynoso sostuvo que su defendido no tiene nada que ver con la acusación que le endilgó la fiscal Milagro Gorgas.

"Acabamos de asumir la defensa continuamente con mi socio Ricardo Moreno, y en breve nos vamos a comunicar con él. Por lo que hemos estado conversando con sus familiares y allegados es absolutamente ajeno a cualquier hecho delictivo que pudo haber existido", sostuvo Jorge Sánchez del Bianco, uno de los defensores del ex jugador de Talleres y de Boca.

En declaraciones al Multimedio SRT, el letrado sostuvo que Reynoso "es absolutamente ajeno a la acusación que se está endilgando y nos vamos a ocupar de demostrar eso para prontamente poder solicitar la libertad, que es lo que corresponde", indicó.

En ese marco, Sánchez del Bianco aseguró que, si bien son respetuosos de la investigación que lleva adelante la fiscal Gorgas, "sabemos que ese hecho no ha existido y desconocemos la prueba que se ha colectado,. porque hay secreto de sumario, pero sin lugar a dudas cuando nosotros aportemos testimonios que son dirimentes de personas que han estado en el lugar de los hechos, que son testigos presenciales, esa hipótesis va a quedar totalmente desvirtuada".

El defensor del futbolista indicó que Reynoso "no ha participado de ninguna pelea, no ha amenazado a nadie y no está vinculado a ningún hecho ilícito que pueda ser producto de una investigación penal".

Además, consideró que la orden de detención librada por Gogas fue apresurada. "La orden de detención imagino que habrá elementos para que haya sido dictada, a mi criterio es apresurada, pero somos respetuosos del trabajo de la fiscal y entendemos que si lo ha dispuesto es porque ella consideraba que era necesaria"

Al ser consultado sobre si el futbolista participó en una fiesta en barrio Chino, Sánchez del Bianco sostuvo "lo que yo tengo entendido es que estuvo en un evento privado en barrio Maldonado, reunido con unos amigos y nada más que eso durante la noche en que se le atribuye la comisión del hecho".

Además, el letrado negó que el ex Talleres haya manipulado un arma de fuego, y agregó que está seguro de que en breve el futbolista será sobreseido.

Por último, el defensor dijo que van a solicitar que "Bebelo" sea citado a declaración indagatoria lo antes posible y que pedirán su excarcelación.

