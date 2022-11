Luego la declaración en la audiencia del jueves del ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, hoy es el turno el ex jefe de la Policía de Córdoba, Gustavo Vélez, quien comenzó a declarar minutos antes de las 10.

Vélez era la máxima autoridad policial al momento en que dos uniformados acribillaron a Valentino Blas Correas (16) el 6 de agosto del 2020 en la ciudad capital.

“Si mal no recuerdo, como a la una de la mañana, me llama por teléfono el Director de Seguridad Capital, el Mayor Piva, comentándome lo sucedido. Me comenta que en Chacabuco y Corrientes habían controlado, detenido un vehículo, con tres personas uno de los cuales estaba herido de arma de fuego aparentemente”,comenzó diciendo el ex jefe policial.

Y continuó: “lo primero que hice fue preguntarle si ya habían llamado al servicio médico, me parece que me dijo que el servicio médico ya estaba atendiendolo, y y me comentó que al auto lo estaban relacionando con un suceso anterior por las características del vehículo, con un procedimiento que habían tenido en avenida Vélez Sársfield cerca del Pablo Pizzurno, donde un vehículo intenta ser controlado por móviles policiales y hace caso omiso y sigue. Y que en ese procedimiento algunos efectivos habían hecho disparos de arma de fuego”, sostuvo Vélez ante el tribunal.

Ver: Mosquera dijo que el crimen de Blas fue "un hecho de violencia institucional"

Cabe recordar que Mosquera admitió ante la Cámara 8° del Crimen que el asesinato del adolescente es una de las páginas más oscuras" de la Policía de Córdoba y que fue un hecho de violencia institucional.

Además, quien fuera titular de la cartera de Seguridad, contó ante el tribunal que se enteró del homicidio de Blas Correas por un llamado telefónico del entonces jefe de la Policía de Córdoba, Gustavo Vélez.

Mirá la reflexión de la madre de Blas tras la declaración de Mosquera

Ver:El ex ministro Mosquera le pidió disculpas a la familia de Blas

"Le dije ‘haga de la Policía una caja de cristal’. La mecánica por el hecho me alertaba gravemente como ministro del área y conocedor del hecho penal y los protocolos que regulan la actividad policial", declaró.

Sobre el final de su declaración, Mosquera le pidió disculpas a la familia de Blas. Previamente había solicitado ponerse de pie, hizo el pedido de disculpas y le consultó a la familia si podía acercarse y darles un abrazo. Estos aceptaron y el ex ministro se acercó para saludar y expresar sus condolencias.

Escuchá el informe de Jorge Vasalo: