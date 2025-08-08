A más de dos semanas del hallazgo que sacudió a Córdoba, el caso de Brenda Torres dio un giro judicial clave: la fiscalía decidió cambiar la carátula de la causa y ahora se investiga como homicidio calificado por mediar violencia de género, es decir, femicidio.

La información fue confirmada por la abogada de la familia, Dra. Daniela Morales Leanza, en diálogo con Ahora Noticias de Canal 10.

“Nos han notificado que, con el análisis minucioso de la prueba recabada hasta el momento, valoraron esta situación que veníamos sosteniendo desde el principio, la extrema vulnerabilidad en la que se encontraba Brenda, antes y durante el hecho”, sostuvo.

La joven había desaparecido a principios de julio. Fue el 25 de julio cuando un sereno dio aviso de una bolsa con restos humanos en avenida Ramón Cárcano al 800, muy cerca del estadio Mario Alberto Kempes. Días después, otra bolsa apareció bajo una pasarela. Las pericias confirmaron que eran restos de Brenda, que había sido brutalmente asesinada y descartada en bolsas de consorcio.

Los detenidos hasta el momento son dos hombres, de apellidos Aranda y Lencina, quienes continúan privados de su libertad.

“Aún no se han realizado las indagatorias, ni han concluido los rastrillajes dentro del domicilio, ni las autopsias completas o pericias complementarias”, aclaró la letrada.

Brenda llevaba 20 días desaparecida. Su familia había denunciado en múltiples ocasiones su situación de consumo problemático. “Últimamente se había puesto muy rebelde. Estaba mal por la droga, le había cambiado toda la personalidad. Era otra persona. Nos cansamos de pedir ayuda por el tema de la droga”, declaró Roque Torres, su padre, con dolor.

La nueva calificación legal representa un paso importante en la búsqueda de justicia, al reconocer que la muerte de Brenda no fue un hecho aislado, sino un crimen marcado por la violencia de género