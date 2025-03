"No he podido llorarlo, todo fue muy rápido, estoy con un poco de alivio que ya haya presos pero esto recién empieza, tienen que caer muchos más", dijo la mujer de Guillermo Bustamante, el hombre que murió en manos de policías en una estación de servicio de barrio Villa Páez.

Agustina Escotorini dijo que los implicados en el presunto crimen de su esposo son más de los cinco imputados hasta el momento por el fiscal Guillermo González.

Ver: Fiscal del caso: "Sin el accionar policial, Guillermo Bustamante no habría muerto"



"Creo que ellos (los policías) creen que matar a una persona está bien, quiero que caigan todos los que tengan que caer. No eran cuatro, ni cinco, había más de doce", afirmó la mujer frente a la cámara de Canal 10.

La esposa de Bustamante nombró entre los responsables al playero que llamó a la policía, el subcomisario a cargo del operativo y las agentes que la contuvieron para que no se acerque a su esposo.

"Las femeninas me querían contener porque ya sabían lo que habían hecho. Me amenazaron que me iban a meter presa si intervenía", dijo Escotorini.

Hasta el momento los cinco imputados en la causa son el oficial subinspector, Marcos Guzmán Altamirano, del Oficial Ayudante Nicolás Bulacio, el cabo Juan Martín, el oficial inspector Walter Perfumo y el Sargento Mariano Córdoba.

Los primeros tres fueron detenidos bajo la acusación de homicidio calificado; mientras que los otros están imputados por encubrimiento y omisión de los deberes de funcionario público.