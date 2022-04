En la última jornada de la cuarta semana del juicio por la muerte de Nora Dalmasso, declaró Iván Aznar, el médico neurocirujano que atiende a María Delia "Nené" Grassi, mamá de la víctima, quien padeció en mayo de 2019 un accidente cerebro vascular (ACV) que le dejó secuelas.

"Sí, la conozco y sí fue paciente.(...) Volví a verla a finales del año pasado a pedido de la familia", contó el facultativo en el inicio de su declaratoria.

Aznar indicó que Grassi que la mujer padeció un ACV de tipo isquémico, con compromiso neurológico, y que por ello estuvo intubada varios días. Explicó que por el cuadro de situación no se pudo efectuar "ninguna intervención en agudos" y que el año pasado volvió a verla y que advirtió una hemiplejia derecha en la mujer.

El neurocirujano explicó que le efectuó algunas preguntas y que una la pudo contestar y otras no. Además, dio detalles de la afasia, un trastorno de origen neurológico, que afecta la comprensión o expresión del lenguaje, como un síntoma que con el tiempo se transforma en secuela del ACV y dijo que por la magnitud del infarto la mujer se comunica con monosílabos.

Al momento de ser consultado por la defensa de Marcelo Macarrón, el abogado Marcelo Brito, respecto de si consideraba que "Nené" Grassi estaba en condiciones de declarar, fue contundente: "No. La señora no está en condiciones de declarar en este juicio", dijo Aznar ante el tribunal.

Cabe recordar que la mamá de Nora Dalmasso, fue querrellante en la causa que se ventila en Río Cuarto por el crimen de su hija hasta 15 días antes de que comience el juicio, hace cuatro semanas.

La esperada declaración de Bertea, ex secretario de Seguridad

Alberto Bertea estaba a cargo de esa cartera de la provincia de Córdoba al momento en que Nora fue asesinada.

El testigo comenzó su declaratoria indicando que el fatídico viernes 24 de noviembre de 2006, cuando mataron a la mujer, él había compartido un asado en barrio Banda Norte, en la quinta del abogado Nicolás Curchod, (quien declaró el miércoles) con el dueño de casa, Rafael Magnasco (primer imputado que tuvo la causa), Esteban Gómez, “Miki” Zamarvide, Víctor Daniele, Ramiro Ferreyra y Mariano Torres.

Bertea sostuvo que por entonces, Magnasco era su asesor y, con el paso de los días se lo acusó de ser amante de Nora y fue imputado. Por eso, él le presentó su renuncia al entonces gobernador José Manuel De La Sota, para no salpicar al gobierno.

"El 26 de noviembre de 2006 el gobernador me pide que no renuncie, que me tome vacaciones", dijo Bertea, y agregó que tomó conocimiento del homicidio de Nora ese domingo por la tarde. "No recuerdo que ese domingo ya lo hubiesen involucrado a Magnasco", indicó.

"Lo de Magnasco fue tortuoso. El descrédito corre como reguero de pólvora. Se mata por amor o por plata", indicó Bertea, agregando que será el honorable tribunal quien resuelva al respecto.

El ex funcionario declaró que, con el correr de los días empezó a sospechar de que había una embestida en su contra, en directa alusión al denominado "vocero de la familia Macarrón", el abogado Daniel Lacase, con quien mantendría una disputa política desde mucho tiempo antes.

