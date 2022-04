Daniel Horacio Lacase, el abogado sindicado como "vocero" de Marcelo Macarrón y señalado por varios de los testigos de "armar" la causa con pistas falsas para que el empresario Michel Rohrer -apuntado como el asesino de Nora Dalmasso por sus hijos- quede desvinculado del homicidio, declarará este martes ante el tribunal de Río Cuarto.

"Insistí que se investigara la noche de Río Cuarto; tenia miedo que se cayera la causa", sostuvo entre lágrimas Lacase. Además, negó que fuera vocero de los Macarrón: "Yo me excedí en cuanto hablar; nunca fui vocero; Marcelo tiene el derecho del mundo de dudar de todo; tienen dos hijos extraordinarios", sostuvo el abogado, en una audiencia cargada de tensión y emociones, en la que hasta el propio viudo también llora.

"Nora era mujer bella, agraciada, llamativa un ser maravilloso, un ser generoso muy buena persona", dijo Lacase en relación a la víctima del homicidio cometido el 26 de noviembre de 2006 en su casa de Villa Golf, en Río Cuarto.

Lacase se reconoció amigo de Marcelo Macarrón y admitió que tiempo después del asesinato de Nora se distanciaron.

El abogado contó al tribunal cómo se enteró del fallecimiento de la mujer y de qué manera se lo dijo al viudo: "Estábamos con Macarrón en Punta del Este en un torneo de golf. Antes de entrar al puente de La Barra me llama quien entonces era mi pareja. Silvia (Magallanes) me llamó y me dijo que me aleje. Ahí me dijo: ‘Nora murió’”, señaló Lacase.

Según el testigo, cuando le dijo lo ocurrido a Macarrón "Marcelo se desencajó, y nos abrazamos como cualquier persona que pierde a un ser amado”. Además, Lacase indicó que el viudo viajó “devastado” en el regreso de casi diez horas a Río Cuarto y contó que lo acompañó a la fiscalía.

Las dudas

El letrado, amigo de la familia Macarrón al momento del crimen de la víctima, fue señalado también por el fiscal de instrucción, Luis Pizarro, como una pieza clave en el asesinato de la mujer. Primero, porque se sumó al viaje de los golfistas en Punta del Este sin haber sido invitado por nadie más que por el propio acusado, Marcelo Macarrón.

Otra de las sospechas que recaen sobre Lacase es que desde Uruguay, luego de que se jugara el torneo de golf en el que el viudo se consagrara como ganador, se comunicó con los policías que estaban en la escena del crimen.

Más tarde, su protagonismo antes las cámaras de todos los medios del país lo posicionaron como el “vocero” de la familia, pero no pudo constituirse como abogado querellante, como en un principio se buscó.

La semana pasada, en la audiencia que se sigue contra Macarrón, quedó a la vista que Lacase era apoderado de una de las empresas de Rohrer.

Cabe recordar que Lacase fue también quien le entregó en su momento al fiscal Di Santo, una lista confeccionada a mano por Ricardo Araujo, empleado de Rohrer, con el nombre de personas que podían acreditar que el empresario sospechado del crimen de Nora, estaba en Buenos Aires la noche del homicidio de la mujer.

En su declaración, Araujo contó que Lacase le hizo un ofrecimiento telefónico de “Limpiar” el nombre de su empleador, pero que él lo rechazó. Ante esta acusación, el fiscal Rivero dijo que lo investigaría a Lacase por extorsión.

El mismo fiscal fue quien acusó y luego pidió el sobreseimiento del ex jefe de Homicidios, Rafael Sosa, y tres de sus colaboradores (Diego Osorio, Antonio Maldonado y Ariel Calderón), imputados luego de que un empleado del hotel Ópera de Río Cuarto asegurara que Lacase, allegado al viudo Marcelo Macarrón, abonaba la estadía de los policías. Sobre el

abogado no recayó ninguna imputación por falta de pruebas.