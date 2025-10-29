Richard Odreman y su familia piden a la Justicia celeridad para esclarecer la muerte de su hijo de 22 años, quien perdió la vida en un suceso poco claro.

El joven iba en bicicleta por la avenida Ejército Argentino, entre Circunvalación y el Peaje de La Calera, cuando fue embestido por una camioneta Hilux. Murió el domingo 27 de octubre de 2024.

Ahora su padre reclama nuevamente el esclarecimiento del caso. “Estamos exigiendo celeridad a la fiscalía que dirige Horacio Vázquez”, manifestó a Canal 10.

La familia tiene el deseo de poder llegar a instancia de juicio.

El conductor, quien manejaba con 0,57% de alcohol en sangre, fue detenido y se encuentra a disposición de la justicia.

“Mi hijo tenía un emprendimiento de montar un local de comida venezolana en Córdoba y trabajaba horas extras para comprar sus equipos”, recordó el padre de Richard.