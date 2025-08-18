La familia de Milagros Bastos se presentó como querellante en la causa por el asesinato de la joven de 22 años hallada en el placard del departamento del expolicía Horacio Grasso.

"Nosotros nos hicimos cargo desde los tres meses de vida porque la mamá no la podía tener, estamos destruidos. Queremos justicia por ella y por todo lo que ha hecho este tipo (Grasso), que caigan todos los que tengan que caer", afirmó la madre adoptiva de Milagros.

La presentación judicial llegó a pocos días de la identificación de los restos encontrados en el departamento del tercer piso del edificio ubicado en Buenos Aires 300.

"Él andaba muy suelto, hacía lo que quería porque nadie lo controlaba, tenía muchos beneficios", agregó el padre adoptivo de Milagros sobre la situación de Grasso, frente al micrófono de Canal 10.

La investigación sobre el presunto femicidio está a cargo del fiscal José Bringas. Hasta el momento, Horacio Grasso está detenido en la cárcel de Bouwer, mientras que su hermano, Javier Grasso, se encuentra prófugo.