Federico Mellano y Federico Cabrillana quedaron en libertad después de recibir condenas en suspenso por el crimen de Jesús Buffarini, ocurrido a la salida de un boliche en General Cabrera en abril de 2024.

La Cámara Primera del Crimen se hizo eco del planteo del fiscal de Cámara, Julio Rivero, al considerar que la pelea entre Mellano y Buffarini fue concertada y que Cabrillana intervino para separar, empujó a la víctima, cuya caída le provocó la muerte, según informó Telediario Digital.

El tribunal condenó a Mellano a seis meses de prisión condicional por lesiones leves. Sobre Cabrillana dictó una pena de dos años de ejecución condicional por considerarlo autor de homicidio preterintencional.

“Muy disconforme, vamos a apelar. Estoy muy desilusionado, nos vuelven a matar. No hay justicia. Somos juzgados por los seres humanos y la peor parte es la nuestra. Yo sé que no lo quisieron matar, pero si se hubieran ido a su casa no hubiera pasado a mayores”, expresó el padre de la víctima, Mario Buffarini.

La abogada querellante, Victoria Albert, había solicitado la pena máxima para los dos jóvenes acusados y adelantó que apelará el fallo, que se dio a conocer este martes.