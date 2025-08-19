La investigación por el presunto femicidio de Milagros Bastos, cuyos restos fueron encontrados en el placard del expolicía Horacio Grasso, sumó este martes una alerta de Interpol para dar con el paradero del hermano del exuniformado, Javier Grasso.

El hombre, quien se encuentra prófugo de la Justicia desde el 14 de agosto, está imputado por el fiscal José Bringas por el delito de encubrimiento en relación con el crimen de la joven de 22 años.

El radar para encontrar a Javier Grasso comenzó a ampliarse desde la ciudad de Córdoba hacia el resto del país y llegó a nivel internacional por una causa que el hombre tuvo en Paraguay.

La conexión con el país vecino se activó al conocerse en los tribunales que el hermano del expolicía, condenado por la muerte de “Facundito” Novillo, fingió un cambio de identidad de género para ser trasladado a una cárcel de mujeres y dilatar la resolución judicial por una causa de robo.

El lunes, la familia de Milagros Bastos se presentó, a través del abogado Carlos Nayi, como querellante en la causa.