La defensa de Virginia Martínez, conocida como la "empleada fantasma" en la causa que involucra a Guillermo Kraisman, aseguró que la mujer es inocente y pidió investigar la "corrupción en la Legislatura".

El lunes el fiscal de instrucción en los Penal Económica de Segunda Nominación, Franco Mondino, pidió elevar a juicio la causa que involucra a dos exfuncionarios municipales y a la "empleada fantasma" contratada en la Unicameral por la legisladora Nadia Fernández.

El 16 de enero Kraisman fue detenido junto a Luciana Castro, quien estaba a cargo de un polideportivo municipal, por el intento de retirar un millón de pesos de una sucursal de Bancor, en barrio General Paz, con el documento de Martínez.

"Es una investigación incompleta, el quid de la cuestión aquí era si había existido el contrato con ella, entendemos que hay prueba elocuente que no pero hay otros instrumentos que contradicen la prueba", afirmó el abogado defensor, Gustavo Castellanos, frente a la cámara de Canal 10.

Mondino imputó a Kraisman y a Castro por "Defraudación en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa". Mientras que a Martínez la acusó de "falso testimonio agravado".

Castellanos aseguró que su defendida no marcó ingresos a la Unicameral ni tampoco firmó un contrato.

En sede judicial, la legisladora Nadia Fernández dijo que aceptó contratar a Martínez, en diciembre de 2024, por recomendación de Kraisman pero que anuló la contratación porque la "empleada fantasma" no asistía a trabajar.