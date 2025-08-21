En la previa de un día simbólico por la desaparición de Liam Gael Flores Soraide, el pequeño visto por última vez en Córdoba el 22 de febrero, este jueves se realizaron rastrillajes en un cortadero de ladrillos en Ballesteros Sud.

Con perros rastreadores y sin precisiones sobre algún dato nuevo en la investigación, los movimientos se desplegaron en una zona cercana a donde vivía el niño de tres años con su familia.

Ver: ¿Dónde está Lian?: a cinco meses de la desaparición del niño de 3 años en Córdoba

El mes pasado, el abogado Darío Baggini, representante de los padres de Liam, aseguró en diálogo con Cba24n que la causa estaba «frenada» y que no había hipótesis sobre el destino del niño.

La investigación está a cargo de un equipo judicial conformado por los fiscales provinciales Isabel Reyna y Nicolás Gambini; los fiscales federales de Bell Ville, María Virginia Miguel Carmona; y los fiscales federales a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.