Causa Márquez y Asociados: la primera subasta recaudó cerca de $600 millones
El procedimiento se llevó a cabo a fines de agosto. Se subastaron 14 vehículos dedicados a la construcción.
A finales de julio, el juez Sergio Ruiz dispuso la quiebra de la empresa Márquez y Asociados y ordenó la subasta de 14 vehículos.
El objetivo era recaudar una suma para poder pagarle a los acreedores, entre los cuales se encuentran las personas estafadas que nunca obtuvieron su hogar.
El procedimiento se llevó a cabo la semana pasada y se subastaron 14 vehículos, principalmente utilizados en construcción y logística.
Esta subasta, que se realizó de manera electrónica, recaudó 600 millones de pesos netos de tasas y comisiones.
Ahora, la Justicia dispuso que se realice un segundo remate de vehículos para seguir resarciendo a los damnificados. Estará disponible una nueva tanda de vehículos, todo bajo la supervisión del martillero Ezequiel Frontera Vaca a cargo.
La exhibición de estos bienes se efectuará los sábados 6 y 13 de septiembre, de 10.30 a 12.30, en avenida Rafael Núñez 4328/40.