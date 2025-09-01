A finales de julio, el juez Sergio Ruiz dispuso la quiebra de la empresa Márquez y Asociados y ordenó la subasta de 14 vehículos.

El objetivo era recaudar una suma para poder pagarle a los acreedores, entre los cuales se encuentran las personas estafadas que nunca obtuvieron su hogar.

El procedimiento se llevó a cabo la semana pasada y se subastaron 14 vehículos, principalmente utilizados en construcción y logística.

Esta subasta, que se realizó de manera electrónica, recaudó 600 millones de pesos netos de tasas y comisiones.

Ahora, la Justicia dispuso que se realice un segundo remate de vehículos para seguir resarciendo a los damnificados. Estará disponible una nueva tanda de vehículos, todo bajo la supervisión del martillero Ezequiel Frontera Vaca a cargo.

La exhibición de estos bienes se efectuará los sábados 6 y 13 de septiembre, de 10.30 a 12.30, en avenida Rafael Núñez 4328/40.