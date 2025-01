Este miércoles, en la Cámara Séptima del Crimen, se continua con el juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba. Es la undécima jornada.

Cabe recordar que en la causa se investigan 13 casos por los que se la acusa a la enfermera Brenda Agüero. De ellos, 5 bebés fallecieron y 8 sobrevivieron.

Este miércoles declararán dos mujeres: María Fernanda Martín, madre de Pilar, y Gabriela González, madre de "I". Las dos pequeñas sobrevivieron.

Por su parte, este jueves habrá una declaración significativa: la de Francisco Luperi, la primera persona en denunciar ante la Justicia lo que sucedía en el Neonatal.

La declaración de María Fernanda Martín

La mujer confesó que su hija tiene secuelas por el hecho (una escoliosis avanzada) y que se encuentra en rehabilitación.

“Le pido a Dios que no la haga sufrir más. Estoy acá hablando por ella. No se cómo va a quedar. Casi mataron a mi hija, la inyectaron mal”, expresó María Fernanda, quien está nuevamente embarazada.

La madre declaró que no puede aseverar si fue Brenda Agüero quien inyectó a su bebé (lo dijo mirando a la acusada a los ojos) y lamentó que no hay día en que no se acuerde lo que pasó.

“No puedo asegurar que Brenda estaba en sala de parto. En recuperación estuve una hora y media. Brenda me dijo 2 veces que tenia que darle la teta”, señaló. Además, añadió que recién vio un moretón en su hija cuando la fue a agarrar por la noche.