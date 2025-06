El abogado defensor de la enfermera Brenda Agüero, condenada a prisión perpetua por los asesinatos de bebés en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, Gustavo Nievas, no quedó conforme con la sentencia y dijo que espera conocer los fundamentos del fallo que se difundirán en el mes de julio para realizar las instancias de apelación correspondientes ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba y la Corte Suprema de Justicia de la nación.

“No quedó demostrado en el juicio qué ocurrió en el Neonatal, porque la investigación preparatoria fue tan mala que no se pudo llegar a la verdad. Vamos a esperar los fundamentos porque hay votos divididos. Algunos jurados entendieron que Brenda era culpable y otros consideraron que era inocente. A partir de ahí, vamos a casar al Superior Tribunal y a la Corte Suprema”, anticipó el letrado a CBA24n.

La disconformidad del defensor ya se había conocido en el desarrollo del proceso, tanto en las audiencias como en sus declaraciones a la Prensa, donde puntualizó que la enfermera era inocente y cuestionó severamente la tarea en la etapa investigativa de la justicia que estuvo a cargo del fiscal Raúl Garzón.

Seguramente, la intención de Agüero apuntará a ver cuál es la reacción del TSJ ante el pedido de revisión que podría presentar, pero con los cuestionamientos ya pronunciados apuntarán a modificar la sede judicial en un intento de evitar posibles influencias políticas, como han mencionado, en la resolución técnica.

Para Nievas, hubo cuestiones políticas que se cruzaron en la decisión del Poder Judicial y esto lo expresó de la siguiente manera: “operaron fuertemente desde el poder político. Lo principal es el nivel de presión del poder político quirúgicamente efectuado. No solo por la absolución de (el exministro Diego) Cardozo, sino por la condena indebida de varios exfuncionarios. No soy el abogado de ellos, pero conozco la causa en detalle: por los argumentos y por la pena a ellos de cinco años, cuando no se había probado su participación”.

Vale recordar que la enfermera Agüero fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de bebés y graves consecuencias que tuvieron otros neonatos, nacidos entre marzo y junio de 2022 y cuyo proceso judicial terminó ayer con el fallo de la Cámara 7ª en los Criminal y Correccional. La lectura de la sentencia dejó sentado el voto en mayoría del Jurado Popular, referencia hecha anteriormente por el abogado Nievas, por lo que aguardaran conocer los fundamentos para producir las apelaciones indicadas.