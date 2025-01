"La autora material y asesina serial fue Brenda Agüero, eso se va a acreditar con pruebas fehacientes", dijo este lunes la fiscal Mercedes Balestrini en el comienzo del juicio por las muertes de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba.

Vestida de blanco, una de los dos fiscales del caso de alto impacto público, apuntó en su alegato tanto contra la enfermera acusada de cinco homicidios y de seis intentos de homicidio conta recién nacidos como contra la cadena de funcionarios que llega hasta el exministro de Salud, Diego Cardozo, por encubrimiento.

Ante el Tribunal de la Cámara Séptima del Crimen y los veinte jurados populares, Balestrini dijo que en el nosocomio de barrio La France hubo "estupor hospitalario" frente a los "pinchazos, las descomposiciones y las muertes sin explicación médica".

"Tomaron una conducta encubridora porque no denunciaron pronto, ni de manera integral, hicieron que se impidiera extraer rastros y se perdieran pruebas", dijo la fiscal a la hora de explayarse sobre el rol de las autoridades de aquel momento.

La fiscal acompañó la exposición oral con una serie de filminas que tenían de fondo la mano de un bebé agarrada al dedo de su madre.

"Lo que está en jaque en este juicio, no lo perdamos de vista, es la vida que es sagrada, pero no sólo es la vida, es la vida de unos niños, los más vulnerables, pero no tan sólo de unos niños sino de bebés de pocas horas de vida", afirmó Balestrini.

En el cierre de su alegato, la funcionaria judicial recordó el informe de Unicef del 2021 sobre el costo de la inacción en la protección de los niños.

"Les ruego, seamos guardianes de la infancia", exclamó la fiscal ante los presentes en el juicio que se extendería durante los próximos seis meses en Córdoba.