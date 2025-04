Este miércoles, en la Cámara Séptima del Crimen, se desarrolló una nueva jornada de declaración de testigos en la causa que investiga la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba.

Entre algunas de las voces que se escucharon, estuvo la de Liliana Asís, quien se desempeñaba como directora del nosocomio al momento de los hechos.

La médica, especialista en Neonatología e Infectología Pediátrica, está imputada por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

La profesional comentó que ella trabajó de manera “abierta para recibir a médicos, pacientes y familiares” y que jamás ejerció una posición de poder. "Nunca atendí a una persona del otro lado del escritorio, lo hacía en una mesa redonda", expresó.

Además, señaló que en el momento nadie sospechó que hubiera alguna conducta criminal y cuestionó el hecho de que, si en los pasillos había gente con sospechas, por qué no fueron a hablarle.

Tras esto, precisó que la primera sospecha que se tuvo ante los casos de fallecimientos fue que se trataba de una reacción a la vitamina K. Ante esa situación, cambiaron la marca, retiraron los lotes y se enviaron a la ANMAT.

"Me acusan de falsedad ideológica solo por firmar el formulario A... yo no veo ni al paciente ni la historia clínica. Eso lo hace el médico. Es un formulario para estadísticas, no un certificado de defunción", dijo Asís.

Tras esto, la médica reafirmó que ejerció su “profesión con toda honestidad” y que está muy dolida por la situación que atraviesa. "Me duele por los padres. Que los médicos se acostumbran a la muerte es mentira y menos de un niño. Disculpas".