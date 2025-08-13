Cba24n se renueva: el portal de noticias de los SRT Media apuesta a un nuevo diseño

Cba24n, el portal de noticias de los Servicios de Radio y Televisión (SRT Media) de Córdoba, apuesta a un nuevo rediseño, con el compromiso periodístico y la profesionalidad de siempre.

Siguiendo las nuevas tendencias del mundo de las comunicaciones, el sitio refleja los distintos contenidos multimedia como el flamante canal de streaming, lanzado en abril de este año, con programación local de calidad.

Cuenta con accesos directos a secciones de interés, a redes sociales, notas de Córdoba, Argentina y el mundo sobre sociedad, política, economía y sucesos, además de las secciones habituales como Espectáculos, Deportes, Córdoba Motor, etc.

Cba24n, de Córdoba hacia el mundo

Estos últimos años fueron desafiantes. El cambio definitivo de la herramienta web por un portal que aspira permanentemente a ser de última generación, es lo que permite conformar la oferta que hoy está disponible, accesible desde cualquier dispositivo.

Un sitio con actualización permanente de noticias, pero, con profundización, opinión, desarrollo de contenidos de autor, con la incorporación de voces y protagonistas especializados, le dan el prestigio y profundidad que un medio de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), debe contener.

Cba24n.com.ar nació en momentos de fuertes debates y reconversión de la comunicación y los medios. Hace catorce años, los SRT de la UNC pusieron en marcha su portal informativo.

Hoy, con el mayor caudal de información centrado en Córdoba, contamos con lectores de Argentina, España, Estados Unidos, México, Alemania, Uruguay, Perú, Francia, Italia, entre otros, buscando expandirnos a todos los puntos cardinales y buscando acompañar el crecimiento que han registrado nuestras plataformas.

El Streaming de SRT Media, por Cba24n

Acompañando la programación del streaming de SRT Media que se transmite por Canal 10, por Youtube y, algunos programas también por las radios AM 580 y FM 102.3, el portal de noticias transmitirá la programación en vivo de sus productos audiovisuales.

Fuerte y claro, 7 a 9 horas

Mirá quién habla, 9 a 11 horas

Tanta Trampa, 11 a 12: 30 horas

Ahora Noticias, 13 a 14 horas

Es un Montón!, 14 a 16 horas

Siempre al Diez, 18 a 19 horas

Ahora Noticias, 19 a 20 horas

