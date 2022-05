Daniel Ortega, Director General de Estadística y Censos en Córdoba, precisó algunos detalles sobre como continuarán las tareas del Censo 2022.

Entrada la tarde de este miércoles la mayoría de los censistas se encontraba en las escuelas sedes para preparar las planillas que el jueves retirará el Correo Argentino.

Ortega se mostró conforme con la modalidad digital que se implementó este año. "Anoche el cierre fue del 46% y en la capital casi el 50%", señaló ante el micrófono de Canal 10.

Además confirmó que después de las 20 se conocerá el número de habitantes que hay en Argentina.

Mientras que para los resultado definitivos se deberá esperar un año y medio. En ese tiempo habrá cortes parciales sobre la población de cada jurisdicción, edad, sexo y condiciones socioeconómicas.

Ortega aclaró que en las viviendas donde no se encontró a ninguna personas los censistas le preguntarán a los vecinos para confirmar que no estén deshabitadas. Porque la semana que viene un grupo reducido tendrá la misión de volver a pasar por las viviendas dónde no se halló a ninguna personas.

Una vía de comunicación para aquellas personas que no fueron censadas es recurrir al 0800-345-2022.